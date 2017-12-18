Капризная якутяночка
БАРАБАН в новогодние выходные покажет историю про капризную якутяночку, которая побывала в новогоднюю ночь и в лесу, и под водой, и даже на луне. Сказку придумали и написали Полина Шатохина и Света Куракова. Вас ждёт много неожиданностей!
Стоимость билета 400 Р. Количество зрителей ограничено. Подробнее.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж (Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)
2 января 2018, вторник
11:00
3 января 2018, среда
11:00
4 января 2018, четверг
11:00
5 января 2018, пятница
11:00
6 января 2018, суббота
11:00
7 января 2018, воскресенье
11:00
8 января 2018, понедельник
11:00
9 января 2018, вторник
11:00