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Капризная якутяночка

Капризная якутяночка

БАРАБАН в новогодние выходные покажет историю про капризную якутяночку, которая побывала в новогоднюю ночь и в лесу, и под водой, и даже на луне. Сказку придумали и написали Полина Шатохина и Света Куракова. Вас ждёт много неожиданностей!

Стоимость билета 400 Р. Количество зрителей ограничено. Подробнее.

Где и когда?
Барабан, арт-площадка
Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж (Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)
2 января 2018, вторник
11:00
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3 января 2018, среда
11:00
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4 января 2018, четверг
11:00
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