Капризная якутяночка

БАРАБАН в новогодние выходные покажет историю про капризную якутяночку, которая побывала в новогоднюю ночь и в лесу, и под водой, и даже на луне. Сказку придумали и написали Полина Шатохина и Света Куракова. Вас ждёт много неожиданностей!

Стоимость билета 400 Р. Количество зрителей ограничено. Подробнее.