Двенадцать месяцев
Однажды злая мачеха отправила девочку зимней ночью в лес за… подснежниками. Девочка долго бродила по лесу и вышла к костру, возле которого сидели все двенадцать месяцев и говорили о своих делах. Они решили помочь девочке, ведь для властителей времен года вырастить подснежники зимой — совсем не сложно.
Сказка в 2-х действиях.
Режиссер-постановщик — Заслуженный деятель
Художник-постановщик — Заслуженный
Балетмейстер — Денис Ляпин.
Действующие лица и исполнители:
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Мачеха — Заслуженная
артистка Р. Ф. ОльгаИсайкина
- Дочка — Евгения Сидорова
- Падчерица — Татьяна Зырянова
- Королева — Ярославна Прилепская
- Гофмейстерина — Елена Шишова
- Профессор — Михаил Головко
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Солдат — Заслуженный
артист Р. Ф. СелимжанИсмангулов
- Канцлер — Максим Авдеев
- Начальник Королевской Стражи — Денис Казаков
- Королевский Прокурор — Александр Вешников
- Посол Западной Державы — Евгений Кашин
- Посол Восточной Державы — Дмитрий Локтионов
- Садовник — Ярослав Харитонов
- Глашатаи — Артем Васюков, Алексей Чуков
- Декабрь — Александр Вешников
- Январь — Евгений Кудрявцев
- Февраль — Дмитрий Локтионов
- Март — Евгений Кашин
- Апрель — Станислав Емельяненко
- Май — Ярослав Харитонов
- Июнь — Максим Авдеев
- Июль — Денис Казаков
- Август — Антон Никоноров
- Сентябрь — Артем Васюков
- Октябрь — Алексей Чуков
- Ноябрь — Николай Еремин
Стоимость билетов: 250 Р (1-13 ряд), 220 Р (14-17 ряд).
Где и когда?
Тула, улица Коминтерна, 2
Тел.: 8 (4872) 56-97-66
7 февраля 2017, вторник
11:00
5 марта 2017, воскресенье
12:00