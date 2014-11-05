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Двенадцать месяцев

Двенадцать месяцев

Однажды злая мачеха отправила девочку зимней ночью в лес за… подснежниками. Девочка долго бродила по лесу и вышла к костру, возле которого сидели все двенадцать месяцев и говорили о своих делах. Они решили помочь девочке, ведь для властителей времен года вырастить подснежники зимой — совсем не сложно.

Сказка в 2-х действиях.

Режиссер-постановщик — Заслуженный деятель искусств РФ Владимир Шинкарев.
Художник-постановщик — Заслуженный художник РФ Татьяна Матус.
Балетмейстер — Денис Ляпин.

Действующие лица и исполнители:

  • Мачеха — Заслуженная артистка Р. Ф. Ольга Исайкина
  • Дочка — Евгения Сидорова
  • Падчерица — Татьяна Зырянова
  • Королева — Ярославна Прилепская
  • Гофмейстерина — Елена Шишова
  • Профессор — Михаил Головко
  • Солдат — Заслуженный артист Р. Ф. Селимжан Исмангулов
  • Канцлер — Максим Авдеев
  • Начальник Королевской Стражи — Денис Казаков
  • Королевский Прокурор — Александр Вешников
  • Посол Западной Державы — Евгений Кашин
  • Посол Восточной Державы — Дмитрий Локтионов
  • Садовник — Ярослав Харитонов
  • Глашатаи — Артем Васюков, Алексей Чуков
  • Декабрь — Александр Вешников
  • Январь — Евгений Кудрявцев
  • Февраль — Дмитрий Локтионов
  • Март — Евгений Кашин
  • Апрель — Станислав Емельяненко
  • Май — Ярослав Харитонов
  • Июнь — Максим Авдеев
  • Июль — Денис Казаков
  • Август — Антон Никоноров
  • Сентябрь — Артем Васюков
  • Октябрь — Алексей Чуков
  • Ноябрь — Николай Еремин

Стоимость билетов: 250 Р (1-13 ряд), 220 Р (14-17 ряд).

Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
Тульский областной театр юного зрителя
Тула, улица Коминтерна, 2
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