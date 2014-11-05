Однажды злая мачеха отправила девочку зимней ночью в лес за… подснежниками. Девочка долго бродила по лесу и вышла к костру, возле которого сидели все двенадцать месяцев и говорили о своих делах. Они решили помочь девочке, ведь для властителей времен года вырастить подснежники зимой — совсем не сложно.

Сказка в 2-х действиях.

Режиссер-постановщик — Заслуженный деятель искусств РФ Владимир Шинкарев.

Художник-постановщик — Заслуженный художник РФ Татьяна Матус.

Балетмейстер — Денис Ляпин.

Действующие лица и исполнители:

Мачеха — Заслуженная артистка Р. Ф. Ольга Исайкина

Исайкина Дочка — Евгения Сидорова

Падчерица — Татьяна Зырянова

Королева — Ярославна Прилепская

Гофмейстерина — Елена Шишова

Профессор — Михаил Головко

Солдат — Заслуженный артист Р. Ф. Селимжан Исмангулов

Исмангулов Канцлер — Максим Авдеев

Начальник Королевской Стражи — Денис Казаков

Королевский Прокурор — Александр Вешников

Посол Западной Державы — Евгений Кашин

Посол Восточной Державы — Дмитрий Локтионов

Садовник — Ярослав Харитонов

Глашатаи — Артем Васюков, Алексей Чуков

Декабрь — Александр Вешников

Январь — Евгений Кудрявцев

Февраль — Дмитрий Локтионов

Март — Евгений Кашин

Апрель — Станислав Емельяненко

Май — Ярослав Харитонов

Июнь — Максим Авдеев

Июль — Денис Казаков

Август — Антон Никоноров

Сентябрь — Артем Васюков

Октябрь — Алексей Чуков

Ноябрь — Николай Еремин

Стоимость билетов: 250 Р (1-13 ряд), 220 Р (14-17 ряд).