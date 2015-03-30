День рождения кота Леопольда
Гастроли Курского государственного драматического театра имени
История о дружбе кота Леопольда и мышей. Необычная театральная постановка для зрителей любого возраста. Спектакль наполнен шутками, песнями. Актеры исполняют песни без фонограммы. Добрый кот и озорные мышата, знакомые с детства герои мультфильма, встречают детей теперь и на сцене театра.
Белый и серый мышонок решили испортить день рождения коту Леопольду, но у них ничего не вышло. Очаровательный кот Леопольд рассказывает мышатам и зрителям о том, что дружба побеждает всегда!
Стоимость: от 300Р.
Где и когда?
Тула, роспект Ленина, 34а
20 апреля 2018, пятница
12:00
21 апреля 2018, суббота
12:00
22 апреля 2018, воскресенье
12:00