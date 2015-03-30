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День рождения кота Леопольда

День рождения кота Леопольда

Гастроли Курского государственного драматического театра имени А. С. Пушкина. Мюзикл в двух частях.

История о дружбе кота Леопольда и мышей. Необычная театральная постановка для зрителей любого возраста. Спектакль наполнен шутками, песнями. Актеры исполняют песни без фонограммы. Добрый кот и озорные мышата, знакомые с детства герои мультфильма, встречают детей теперь и на сцене театра.

Белый и серый мышонок решили испортить день рождения коту Леопольду, но у них ничего не вышло. Очаровательный кот Леопольд рассказывает мышатам и зрителям о том, что дружба побеждает всегда!

Стоимость: от 300Р.

Где и когда?
Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького
20 апреля 2018, пятница
12:00
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21 апреля 2018, суббота
12:00
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22 апреля 2018, воскресенье
12:00
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