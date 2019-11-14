День рождения Деда Мороза
14 и 16 ноября в Музее
Официальным днём рождения Деда Мороза принято считать 18 ноября. Эта дата приурочена к наступлению морозов на родине именинника, в Великом Устюге, и была выбрана самими детьми ещё в 2005 году. В этот день там устраивают гулянья, приглашают гостей со всего мира и даже организовывают приём поздравлений через специальный почтовый ящик.
Стоимость: 100 руб.
Где и когда?
Тула, улица Кутузова, 10
14 ноября 2019, четверг
18:00
16 ноября 2019, суббота
15:00
30 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1800 ₽
10 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
27 - 28 декабря
₽ Билеты: 300 ₽
22 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 700-2200 ₽
13 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1400-2300 ₽
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽