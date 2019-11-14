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День рождения Деда Мороза

День рождения Деда Мороза

14 и 16 ноября в Музее П. Н. Крылова состоится интерактивная программа «День рождения Деда Мороза» для юных туляков. Гости совершат интерактивное путешествие в Великий Устюг: побывают в сказочном тереме, прогуляются по лесу, поиграют в весёлые игры. И, конечно же, познакомятся с друзьями Дедушки Мороза.

Официальным днём рождения Деда Мороза принято считать 18 ноября. Эта дата приурочена к наступлению морозов на родине именинника, в Великом Устюге, и была выбрана самими детьми ещё в 2005 году. В этот день там устраивают гулянья, приглашают гостей со всего мира и даже организовывают приём поздравлений через специальный почтовый ящик.

Стоимость: 100 руб.

Где и когда?
Музей П.Н. Крылова
Тула, улица Кутузова, 10
14 ноября 2019, четверг
18:00
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16 ноября 2019, суббота
15:00
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 ₽  Билеты: 1800 ₽
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