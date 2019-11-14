14 и 16 ноября в Музее П. Н. Крылова состоится интерактивная программа «День рождения Деда Мороза» для юных туляков. Гости совершат интерактивное путешествие в Великий Устюг: побывают в сказочном тереме, прогуляются по лесу, поиграют в весёлые игры. И, конечно же, познакомятся с друзьями Дедушки Мороза.

Официальным днём рождения Деда Мороза принято считать 18 ноября. Эта дата приурочена к наступлению морозов на родине именинника, в Великом Устюге, и была выбрана самими детьми ещё в 2005 году. В этот день там устраивают гулянья, приглашают гостей со всего мира и даже организовывают приём поздравлений через специальный почтовый ящик.

Стоимость: 100 руб.