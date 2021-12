чем запомнился тулякам 2021 год

Тульская команда впервые сыграла в Высшей лиге КВН

Это случилось 30 апреля в Центральном академическом театре Российской Армии. Там проходила первая игра 1/8 финала Высшей Лиги КВН. Впервые в истории КВН в Высшей Лиге сыграла тульская команда - «Сборная Бывших».

«Музыкальная сборная России» впервые сыграла в Туле

Это культурное событие произошло 26 мая в Тульской областной филармонии. Музыканты проекта Санкт-Петербургского Дома музыки «Музыкальная сборная России» выступили в Туле впервые.





В Туле прошла презентация аудиоспектакля «Подслушано в городе Т.»

28 мая Мобильный художественный театр и комитет Тульской области по развитию туризма представили комедийный аудиоспектакль с маршрутом по центральным улицам Тулы «Подслушано в городе Т.». Презентация проекта проходила в филиале Государственного исторического музея в Музейном квартале Тулы. Представлял проект создатель Мобильного художественного театра, журналист и писатель Михаил Зыгарь.

Тульская область подписала соглашения на ПМЭФ-2021 на 150 миллиардов рублей инвестиций

На Петербургском Международном экономическом форуме было подписано 26 соглашений на общую сумму более 150 миллиардов рублей. Реализация проектов позволит создать в регионе свыше 4000 новых рабочих мест. Инвестиционные проекты будут реализованы в Щекинском, Узловском, Чернском, Воловском, Кимовском, Богородицком районах, а также в Туле, Новомосковске, Ефремове и Алексине.

Отменили и возродили «Дикую мяту»

Знаменитый фестиваль из-за ухудшения эпидобстановки был отменен буквально за сутки до начала.

- Понимаю, что произошел форс-мажор, который создал критическую ситуацию для организаторов, участников и гостей фестиваля. Но жизнь и здоровье людей – на первом месте. Мы обязательно найдём способ компенсировать часть потерь. Приносим искренние извинения и рассчитываем на ваше понимание», - объяснил ситуацию глава региона Алексей Дюмин.

Фестиваля «Дикая мята» пройдет с 17 по 26 июня 2022 года в Алексинском районе.

- Теперь «Дикая Мята» — это два музыкальных выходных, десятидневный кемпинг и более 150 концертов. Кроме музыки, гостей фестиваля ждут творческие встречи с музыкантами, гастрошоу, участие в съемках программ Mint Music Home, «Есть и пить» и многое другое, – обещал организатор фестиваля Андрей Клюкин.

В 2022 году фестиваль разделится на два направления: мультижанровое под названием «Дикая Мята Green» и электронное «Дикая Мята Violet». Свое участие уже подтвердили такие исполнители, как The Hatters, «Нервы», «Тараканы!», «Несчастный Случай», Иван Дорн, Cheese People, Эрика Лундмоен и другие.

На месте проведения фнстиваля музыканты, компании-спонсоры, журналисты и представители правительства Тульской области заложили Легендарную Аллею. Каждое ее дерево будет напоминать зрителям о тех, кто поддержал фестиваль в самый сложный момент. На Легендарной Аллее высадили 145 кленов и лип.

Кстати, 4-6 января в центре Тулы выступят диджеи «Аудиошколы DJ Грува». Организаторы фестивалей «Дикая Мята. GREEN», VIOLET и кэмпа Wild Mint Camp попросили молодых и талантливых диджеев создать музыкальное настроение грядущих опен-эйров. Среди выступающих — SOMNIA, музыкальный продюсер и участник опен-эйра VIOLET, преподаватели школы DJ AKS и DZHURA, официальный артист Чемпионата мира по футболу-2018, Олимпийских игр-2014 и резидент Radio Record DJ Peretse и другие. Всех пришедших ждут три дня новогоднего волшебства и актуальной электронной музыки.

Выступления будут проходить 4-6 января, с 16:00 до 19:00, на трех площадках Тулы: в «Искре», новом городском пространстве в историческом центре города (ул. Советская, д. 11); во дворе ресторана Well Well Well (ул. Металлистов, д. 13); а также в пространстве возле Поленовского подворья (Центра семейной истории, в районе ул. Благовещенской, д. 8А). Вход свободный.

В Ясной Поляне прошел V юбилейный фестиваль «Толстой»

Событие состоялось 3 сентября в «Ясной Поляне». Фестиваль был организован по инициативе Губернатора Тульской области Алексея Дюмина и при поддержке Министерства культуры РФ (в рамках национального проекта «Культура») и Госкорпорации «Ростех». В 2021 году фестиваль впервые проходил под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

Выборы-2021: губернатор и депутаты Госдумы

Выборы проходили в регионе 17-19 сентября. Жители региона выбирали Губернатора и депутатов Государственной думы РФ. Кроме того, в 4 муниципальных образованиях (Кимовском, Заокском, Ясногорском и Киреевском районах) состоялись дополнительные выборы депутатов местных собраниях.

В выборах депутатов Государственной Думы РФ по единому федеральному округу приняли участие 14 партий, зарегистрированных в ЦИК России. По двум одномандатным округам (№183 и №184) баллотировались 20 кандидатов, по 10 на каждом.

В выборах Губернатора Тульской области приняли участие 4 кандидата.

В дополнительных выборах депутатов представительных органов местного самоуправления – 26 кандидатов.

Явка избирателей составила 52,85%.

На выборах депутатов Госдумы по единому федеральному округу в Тульской области пятипроцентный барьер преодолели 5 из 14 партий (ЕР, «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», ЛДПР и «НОВЫЕ ЛЮДИ»).

На одномандатных избирательных округах победили Виктор Дзюба и Надежда Школкина, Они стали депутатами Госдумы.

На выборах Губернатора Тульской области с результатом 83,58% победил Алексей Дюмин. Он участвовал в избирательной кампании как самовыдвиженец.

Алексей Дюмин представил новую Программу развития региона

14 июля в кластере «Октава» Губернатор Алексей Дюмин представил Программу развития региона на 2021-2026 годы. Новая стратегия развития разрабатывалась в режиме широкого общественного диалога - поступило более 3,2 тыс. инициатив, а за предложения жителей на сайте программа71.рф проголосовали более 103 тысяч человек.

Программа получила название «Тульская область – Территория развития и Успеха». Ее главной целью глава региона назвал улучшение демографической ситуации, повышение уровня и качества повседневной жизни людей.

- Наш великий земляк Лев Николаевич Толстой говорил: «Думай хорошо – и мысли созреют в добрые поступки». Мы с вами заложили основу для будущей работы, пора переходить к поступкам. Мы обязаны реализовать каждый пункт, вошедший в Программу, - заявил Алексей Дюмин.

В Тульской области» приготовили самую большую в России пастилу

29 июля в Белеве в рамках программы поддержки тульских производителей «Сделано в Тульской области» приготовили огромную пастилу, вошедшую в Книгу рекордов России.

Чтобы его приготовить, понадобились целая тонна яблок, 20 литров яичного белка и 130 кг сахара.

Десерт собирали две недели, в его приготовление вложили свои силы 20 мастеров.

Тульские университеты представили программы своего развития

26 сентября ТГПУ им. Л.Н. Толстого и ТулГУ представили программы академического лидерства перед конкурсной комиссией Министерства науки и высшего образования РФ. Всего к участию допущены 187 университетов.

Участие в федеральной программе позволит трансформировать систему высшего образования в регионе и повысить конкурентоспособность тульских вузов на федеральном и международном уровнях.

Проекты Тульского государственного университета направлены на совершенствование подготовки кадров для приоритетных направлений научно-технологического развития региона. Приоритеты ТулГУ – привлечение и развитие талантливой молодежи, наращивание кадрового потенциала, развитие научно-исследовательской деятельности на Тульской земле.

Приоритет программы ТГПУ им. Л.Н. Толстого нацелен на развитие туристических и креативных индустрий. Стратегический партнер университета - федеральный музей-заповедник «Куликово поле». В 2030 году пройдут масштабные празднования 650-летия Куликовской битвы, которые поддержал Президент РФ.

Центральный парк Тулы признали лучшим открытым парком развлечений в стране

Это случилось 8 октября в Сочи на юбилейном 30-м Форуме профессионалов индустрии развлечений и отдыха, где подвели итоги XIX Международного конкурса «Хрустальное колесо».

В номинации «Лучший открытый парк развлечений» с числом посетителей от 500 тысяч до 1 млн человек в год победил Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова г. Тулы.

Туляки отметили 80-летие обороны Тулы

Одно из главных событий состоялось 6 декабря: в парке «Патриот» открыли Музей обороны Тулы.

В регионе выпустили медаль «В память 80-летия обороны Тулы и начала контрнаступления под Москвой». Ее получили более 12 тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Создан музейно-исторический проект «Дома и война» - это интерактивная карта с текстами о 15 городских объектах и зданиях, связанных с событиями Великой Отечественной войны.

Деревню Бехово признали одной из лучших в мире…

2 декабря на 24-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) в Мадриде стали известны победители международного конкурса «Лучшие туристические деревни ЮНВТО». В их число вошла деревня Бёхово Тульской области.

В конкурсе участвовали деревни из 75 стран мира. От России участвовали населенные пункты из Ярославской (село Вятское), Свердловской (поселок Висим) и Тульской (деревня Бёхово) областей. По итогам международного судейства из 170 заявок, Бёхово стала единственным победителем не только от России, но и от всех стран постсоветского пространства.

Новый статус – мировое признание того, что деревня обладает богатым культурно-историческим наследием, сумела сохранить свою аутентичность и уникальность.

… а набережная в Богородицке получила премию AD Design Award 2021

Проект набережной в Богородицке под названием «Город-театр» получил награду в номинации «Городская среда».

P. S. Если мы что-то упустили - не ругайте, просто допишите в коментариях, мы исправимся. Всех с Новым годом!