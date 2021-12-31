новости
новости
Регистрация
Чем запомнился тулякам 2021 год

Чем запомнился тулякам 2021 год

Вспомним самые яркие события 2021 года.

Тульская команда впервые сыграла в Высшей лиге КВН

Это случилось 30 апреля в Центральном академическом театре Российской Армии. Там проходила первая игра 1/8 финала Высшей Лиги КВН. Впервые в истории КВН в Высшей Лиге сыграла тульская команда - «Сборная Бывших».

 

«Музыкальная сборная России» впервые сыграла в Туле

Это культурное событие произошло 26 мая в Тульской областной филармонии. Музыканты проекта Санкт-Петербургского Дома музыки «Музыкальная сборная России» выступили в Туле впервые.


В Туле прошла презентация аудиоспектакля «Подслушано в городе Т.»

28 мая Мобильный художественный театр и комитет Тульской области по развитию туризма представили комедийный аудиоспектакль с маршрутом по центральным улицам Тулы «Подслушано в городе Т.». Презентация проекта проходила в филиале Государственного исторического музея в Музейном квартале Тулы. Представлял проект создатель Мобильного художественного театра, журналист и писатель Михаил Зыгарь.

 

Тульская область подписала соглашения на ПМЭФ-2021 на 150 миллиардов рублей инвестиций

На Петербургском Международном экономическом форуме было подписано 26 соглашений на общую сумму более 150 миллиардов рублей. Реализация проектов позволит создать в регионе свыше 4000 новых рабочих мест. Инвестиционные проекты будут реализованы в Щекинском, Узловском, Чернском, Воловском, Кимовском, Богородицком районах, а также в Туле, Новомосковске, Ефремове и Алексине.

 

Отменили и возродили «Дикую мяту»

 

Знаменитый фестиваль из-за ухудшения эпидобстановки был отменен буквально за сутки до начала.

- Понимаю, что произошел форс-мажор, который создал критическую ситуацию для организаторов, участников и гостей фестиваля. Но жизнь и здоровье людей – на первом месте. Мы обязательно найдём способ компенсировать часть потерь. Приносим искренние извинения и рассчитываем на ваше понимание», - объяснил ситуацию глава региона Алексей Дюмин.

Фестиваля «Дикая мята» пройдет с 17 по 26 июня 2022 года в Алексинском районе.

- Теперь «Дикая Мята» — это два музыкальных выходных, десятидневный кемпинг и более 150 концертов. Кроме музыки, гостей фестиваля ждут творческие встречи с музыкантами, гастрошоу, участие в съемках программ Mint Music Home, «Есть и пить» и многое другое, – обещал организатор фестиваля Андрей Клюкин.

В 2022 году фестиваль разделится на два направления: мультижанровое под названием «Дикая Мята Green» и электронное «Дикая Мята Violet». Свое участие уже подтвердили такие исполнители, как The Hatters, «Нервы», «Тараканы!», «Несчастный Случай», Иван Дорн, Cheese People, Эрика Лундмоен и другие.

На месте проведения фнстиваля  музыканты, компании-спонсоры, журналисты и представители правительства Тульской области заложили Легендарную Аллею. Каждое ее дерево будет напоминать зрителям о тех, кто поддержал фестиваль в самый сложный момент. На Легендарной Аллее высадили 145 кленов и лип.

Кстати, 4-6 января в центре Тулы выступят диджеи «Аудиошколы DJ Грува». Организаторы фестивалей «Дикая Мята. GREEN», VIOLET и кэмпа Wild Mint Camp попросили молодых и талантливых диджеев создать музыкальное настроение грядущих опен-эйров. Среди выступающих — SOMNIA, музыкальный продюсер и участник опен-эйра VIOLET, преподаватели школы DJ AKS и DZHURA, официальный артист Чемпионата мира по футболу-2018, Олимпийских игр-2014 и резидент Radio Record DJ Peretse и другие. Всех пришедших ждут три дня новогоднего волшебства и актуальной электронной музыки.  

Выступления будут проходить 4-6 января, с 16:00 до 19:00, на трех площадках Тулы: в «Искре», новом городском пространстве в историческом центре города (ул. Советская, д. 11); во дворе ресторана Well Well Well (ул. Металлистов, д. 13); а также в пространстве возле Поленовского подворья (Центра семейной истории, в районе ул. Благовещенской, д. 8А). Вход свободный.

 

В Ясной Поляне прошел V юбилейный фестиваль «Толстой»

Событие состоялось 3 сентября в «Ясной Поляне». Фестиваль был организован по инициативе Губернатора Тульской области Алексея Дюмина и при поддержке Министерства культуры РФ (в рамках национального проекта «Культура») и Госкорпорации «Ростех». В 2021 году фестиваль впервые проходил под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

 

Выборы-2021: губернатор и депутаты Госдумы

Выборы проходили в регионе 17-19 сентября. Жители региона выбирали Губернатора и депутатов Государственной думы РФ. Кроме того, в 4 муниципальных образованиях (Кимовском, Заокском, Ясногорском и Киреевском районах) состоялись дополнительные выборы депутатов местных собраниях.

В выборах депутатов Государственной Думы РФ по единому федеральному округу приняли участие 14 партий, зарегистрированных в ЦИК России. По двум одномандатным округам (№183 и №184) баллотировались 20 кандидатов, по 10 на каждом.

В выборах Губернатора Тульской области приняли участие 4 кандидата.

В дополнительных выборах депутатов представительных органов местного самоуправления – 26 кандидатов.

Явка избирателей составила 52,85%.

На выборах депутатов Госдумы по единому федеральному округу в Тульской области пятипроцентный барьер преодолели 5 из 14 партий (ЕР, «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», ЛДПР и «НОВЫЕ ЛЮДИ»).

На одномандатных избирательных округах победили Виктор Дзюба и Надежда Школкина, Они стали депутатами Госдумы.

На выборах Губернатора Тульской области с результатом 83,58% победил Алексей Дюмин. Он участвовал в избирательной кампании как самовыдвиженец.

 

Алексей Дюмин представил новую Программу развития региона

14 июля в кластере «Октава» Губернатор Алексей Дюмин представил Программу развития региона на 2021-2026 годы. Новая стратегия развития разрабатывалась в режиме широкого общественного диалога - поступило более 3,2 тыс. инициатив, а за предложения жителей на сайте программа71.рф проголосовали более 103 тысяч человек.

Программа получила название «Тульская область – Территория развития и Успеха». Ее главной целью глава региона назвал улучшение демографической ситуации, повышение уровня и качества повседневной жизни людей.

- Наш великий земляк Лев Николаевич Толстой говорил: «Думай хорошо – и мысли созреют в добрые поступки». Мы с вами заложили основу для будущей работы, пора переходить к поступкам. Мы обязаны реализовать каждый пункт, вошедший в Программу, - заявил Алексей Дюмин.

 

В Тульской области» приготовили самую большую в России пастилу

 

29 июля в Белеве в рамках программы поддержки тульских производителей «Сделано в Тульской области» приготовили огромную пастилу, вошедшую в Книгу рекордов России.

Чтобы его приготовить, понадобились целая тонна яблок, 20 литров яичного белка и 130 кг сахара.

Десерт собирали две недели, в его приготовление вложили свои силы 20 мастеров.

 

Тульские университеты представили программы своего развития

26 сентября ТГПУ им. Л.Н. Толстого и ТулГУ представили программы академического лидерства перед конкурсной комиссией Министерства науки и высшего образования РФ. Всего к участию допущены 187 университетов.

Участие в федеральной программе позволит трансформировать систему высшего образования в регионе и повысить конкурентоспособность тульских вузов на федеральном и международном уровнях.

Проекты Тульского государственного университета направлены на совершенствование подготовки кадров для приоритетных направлений научно-технологического развития региона. Приоритеты ТулГУ – привлечение и развитие талантливой молодежи, наращивание кадрового потенциала, развитие научно-исследовательской деятельности на Тульской земле.

Приоритет программы ТГПУ им. Л.Н. Толстого нацелен на развитие туристических и креативных индустрий. Стратегический партнер университета - федеральный музей-заповедник «Куликово поле». В 2030 году пройдут масштабные празднования 650-летия Куликовской битвы, которые поддержал Президент РФ.

 

Центральный парк Тулы признали лучшим открытым парком развлечений в стране

Это случилось 8 октября в Сочи на юбилейном 30-м Форуме профессионалов индустрии развлечений и отдыха, где подвели итоги XIX Международного конкурса «Хрустальное колесо».

В номинации «Лучший открытый парк развлечений» с числом посетителей от 500 тысяч до 1 млн человек в год победил Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова г. Тулы.

 

Туляки отметили 80-летие обороны Тулы

Одно из главных событий состоялось 6 декабря: в парке «Патриот» открыли Музей обороны Тулы.

В регионе выпустили медаль «В память 80-летия обороны Тулы и начала контрнаступления под Москвой». Ее получили более 12 тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Создан музейно-исторический проект «Дома и война» - это интерактивная карта с текстами о 15 городских объектах и зданиях, связанных с событиями Великой Отечественной войны.

 

Деревню Бехово признали одной из лучших в мире…

2 декабря на 24-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) в Мадриде стали известны победители международного конкурса «Лучшие туристические деревни ЮНВТО». В их число вошла деревня Бёхово Тульской области.

В конкурсе участвовали деревни из 75 стран мира. От России участвовали населенные пункты из Ярославской (село Вятское), Свердловской (поселок Висим) и Тульской (деревня Бёхово) областей. По итогам международного судейства из 170 заявок, Бёхово стала единственным победителем не только от России, но и от всех стран постсоветского пространства.

Новый статус – мировое признание того, что деревня обладает богатым культурно-историческим наследием, сумела сохранить свою аутентичность и уникальность.

… а набережная в Богородицке получила премию AD Design Award 2021

Проект набережной в Богородицке под названием «Город-театр» получил награду в номинации «Городская среда».

 

P. S. Если мы что-то упустили - не ругайте, просто допишите в коментариях, мы исправимся. Всех с Новым годом!
 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 19:17 −1
Другие статьи по темам
Событие
чем запомнился тулякам 2021 год
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Накажи автохама»: публикуем новую подборку «парковки по-тульски»
«Накажи автохама»: публикуем новую подборку «парковки по-тульски»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.