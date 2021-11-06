В Тульской филармонии состоялась просветительская акция «Музыкальная сборная России»

Проект представляет собой цикл творческих мероприятий, в котором участвуют молодые российские музыканты.

Эти музыканты — лауреаты всероссийских и международных конкурсов, в том числе Международного конкурса им. П. И. Чайковского . Талантливые пианисты, струнники, духовики из разных городов и музыкальных учебных заведений страны, представляющие разные исполнительские традиции.

Идея акции принадлежит Санкт-Петербургскому Дому музыки во главе с его художественным руководителем, виолончелистом, народным артистом России, профессором Сергеем Ролдугиным.

Мероприятие транслировалось на сайте филармонии со ссылкой на портал культура.рф.

Акция познакомила публику с новыми именами музыкантов-виртуозов и трактовками давно знакомой и любимой музыки («Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром Чайковского и Второй фортепианный концерт Рахманинова), а также с музыкой Мечислава Вайнберга — композитора, чья музыка переживает настоящее возрождение.