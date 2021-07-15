Программа развития Тульской области на 2021-2026 годы есть – начинаем работать!

О преемственности в планах развития, целях программы и ее значимости для каждого туляка – мнения известных политических и общественных деятелей региона.

14 июля в кластере «Октава» Губернатор Алексей Дюмин представил Программу развития региона на 2021-2026 годы.

Но сначала глава региона подвел итоги реализации предшествующей программы «Земля силы и талантов» (2016 – 2021 годы), губернатор остановился на ключевых достижениях прошедшей пятилетки:

- объем ВВП за этот период вырос более чем на 210 млрд. руб.

- объем сельхозпродукции вырос в 1,8 раза.

- в регионе создан комфортный деловой климат, который оценили инвесторы, вложив в нашу экономику более 700 млрд руб. Это на 54,3% больше, чем в 2011-2015 гг. Реализовано 70 крупных инвестпроектов на сумму более 200 млрд руб.

- создано более 14 тыс. новых рабочих мест.

- созданы собственные институты развития – научно-образовательный центр мирового уровня «Тулатех» и инновационный научно-технологический центр «Композитная долина»;

- решён ряд проблемных вопросов в здравоохранении, что позволяет эффективно бороться с пандемией, решать задачи оказания людям плановой медицинской помощи и дальнейшего развития системы в целом;

- отремонтировано около 2000 км автодорог регионального и местного значения.

- в области построено 3,4 млн кв. м жилья, что на миллион больше, чем в предыдущие пять лет.

- расселено 246 тыс кв м аварийного жилья, переселено более 12,5 тыс. чел.

- заменено более 600 км ветхих тепловых сетей

- газифицировано 90 населенных пунктов

- построены и работают два корпусак Тульской детской областной клинической больницы. Завершается строительство нового перинатального центра (IV кв 2021 г). Ведется строительство нового онкоцентра. С 2019 года в регионе работает санавиация.

- благоустроено более 1200 объектов, в том числе более 1100 дворов и 100 общественных пространств

- открыты 11 детсадов в разных муниципальных образованиях – создано около 4 тыс дополнительных мест для малышей. Построены 2 новые школы, в которых создано 700 новых мест.

- на региональном портале гражданам доступны 230 услуг в электронном виде.

В программе развития на 2021-2026 гг «Тульская область – территория развития и успеха» учтены все вызовы и ограничения предстоящего периода. В том числе, сокращение населения области. Оно сокращается с 70-х годов прошлого века и среднегодовая убыль составляет более 1%. Сложная экологическая обстановка в регионе – мы занимаем 5-е место в ЦФО по объему выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Есть и технологическое отставание в ключевых отраслях промышленности – 70% оборудования промышленных предприятий региона старше 20 лет.

По-прежнему главная цель программы развития региона – улучшение демографической ситуации и повышение качества жизни туляков. Но вместе с тем новая программа содержит и ряд принципиальных отличий от предыдущей стратегии.

Об этом говорили эксперты и непосредственные участники её разработки: председатель Тульской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Николай Воробьёв; руководитель Тульского регионального отделения Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтёры-медики» Анна Бабкина; генеральный директор ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» Илья Курилов; генеральный директор ООО «Богородицкий альянс» Николай Лаврентьев; директор музея «Куликово поле», сопредседатель Тульского регионального отделения ОНФ Владимир Гриценко.

Презентацию стратегической программы «Тульская область – территория развития и успеха» Алексей Дюмин закончил словами:

- Наш великий земляк Лев Николаевич Толстой говорил: «Думай хорошо – и мысли созреют в добрые поступки». Мы с вами заложили основу для будущей работы, пора переходить к поступкам. Мы обязаны реализовать каждый пункт, вошедший в Программу!

После презентации своим мнением поделились известные общественные и партийные деятели.

Николай Воробьев, председатель Тульской областной Думы, член фракции «Единая Россия»:

Виктор Дзюба, депутат Госдумы от Тульской области, член фракции «Единой России»:

Виктор Дзюба – Программа развития до 2026 года, которую представил губернатор области Алексей Геннадьевич Дюмин, - это комплексный документ, охватывающий все сферы жизни региона, и самое главное - он отвечает актуальным запросам и потребностям жителей Тульской области. В рамках семи основных направлений определены приоритеты работы, целевые ориентиры и конкретные показатели, которых необходимо добиться в ближайшие пять лет.

Николай Петрунин, депутат Госдумы от Тульской области, член фракции «Единой России»:

Николай Петрунин - Ее стратегическое название - «Тульская область – территория развития и успеха» - говорит само за себя. Это программный документ с четкими и понятными каждому жителю целями: это благополучие и повышение благосостояния граждан, создание условий для профессионального роста, развития, самореализации. Программа развития Тульской области – руководство к действию для каждого из нас. И единой командой мы будем работать для достижения ее главной цели – повышение качества жизни жителей Тульского края.

Михаил Бобков, заведующий радиотерапевтическим отделением №2 в Тульском областном онкодиспансере, отметил важность строительства нового онкоцентра:

Михаил Бобков - За последние пару лет в онкослужбе региона произошло кардинальное переоснащение материальной базы, мы получили два новых линейных ускорителя самых совершенных моделей. Лечение на новом оборудовании прошло уже более 800 человек. Это спасенные жизни! В этом году онкослужба отметила 75 лет. Впереди у нас большие задачи, потому что, к сожалению, ежегодно в нашем регионе выявляется около 7 тысяч случаев заболеваний этого профиля. Существующий онкодиспансер, построенный еще в 70-х годах, уже не отвечает современным запросам. В этом году при поддержке президента и губернатора стартовало строительство нового онкоцентра. Это будет единый центр компетенций. Там будут не только оказывать помощь онкобольным, в том числе по методикам, которые ранее в регионе не применялись, например, пересадка костного мозга. Новый онкоцентр станет мощным научным и образовательным центром. В нем разместится кафедра онкологии, которая была основана по инициативе губернатора в Тульском медуниверситете.

Надежда Школкина, уполномоченный губернатора Тульской области по работе с органами местного самоуправления:

Надежда Школкина - Буквально три месяца назад стартовал процесс формирования программы и за это время проведена колоссальная работа. Я пыталась посчитать, сколько было поездок в районы, встреч с экспертами и сбилась со счета. Итогом этой работы стали конкретные цели, задачи, направления. Радует, что эти задачи не менее амбициозные, чем те, что были поставлены в предыдущей программе. А, зная, как работает Губернатор и правительство области, я уверена, что все они реалистичны и выполнимы.

Илья Курилов, генеральный директор ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»:

Александр Рем, заместитель председателя Тульской облдумы, руководитель фракции «Единая Россия»:

Наталья Гришина, директор МБОУ «Центр образования №58 «Поколение будущего» (Тула), отметила систему подготовки кадров:

Наталья Гришина - В прошлом году мы открыли медицинский класс совместно с ТулГУ. Сегодня мы видим главную тенденцию, которая влияет на развитие образования – цифровизация обучения. Для качественного образования нужно строить современные учебные заведения. Это нашло отражение в новой программе развития региона. К 2026 году планируется, что 80% педагогов получит возможность использовать цифровой образовательный контент и цифровые образовательные сервисы. А доля заданий в электронной форме для учащихся, проверяемых с использованием технологий автоматизированной проверки, достигнет 100%. Треть учащихся 9-11 классов будет иметь наставников из числа работников предприятий Тульской области. 35% учителей в возрасте до 35 лет будут охвачены различными формами поддержки и сопровождения первые три года работы. В программе развития нашло отражение и взаимоотношения семьи и школы. Например, к 2026 году 50% школ будут преподавать курс «Основы семейной жизни» для школьников 7-8 классов.

Дамир Нугралеев, учитель физики Яснополянского центра одаренных детей, заявил, что не талантливых детей нет:

- Сейчас у нас обучаются 50 воспитанников, а наши выпускники уже обучаются в ведущих вузах страны. Наш центр – уникальный объект. И по инициативе Алексея Дюмина Тульская область вышла в авангард регионов по созданию таких центров. Сейчас работают два – наш, Яснополянский, и «Мастерская талантов» в Туле, открытая в 2017 году. В Новомосковске строится третий – «Созвездие», который станет региональным аналогом сочинского Сириуса. К 2026 году будет сформирована сеть из 78 центров образования «Точка роста».

Владилен Прангишвили, владелец ресторана Angel 8, рассказал о системе поддержки бизнеса в Туле и о развитии инвестиционной привлекательности региона:

- Когда мы решили запустить свой проект, в тульском комитете по предпринимательству нам задали только один вопрос – чем помочь? Именно это и подтолкнуло нас к запуску проекта в Тульской области. Как предприниматель могу сказать, что созданный климат в регионе сильно стимулирует развитие малого предпринимательства. В Туле есть уникальные объекты – кремль, набережная, парк, стадион. Идея объединить эти пространства для качественного досуга всех групп населения нашла отражение в стратегической программе.

К 2026 году произойдет ревитализация исторического центра Тулы, комплексное развитие территорий и формирование туристической привлекательности.

Будут созданы всесезонный курорт «Романцевские горы» и сеть экотроп в Окском и Куликовском кластерах, реализован культурно-просветительский проект «Тула оружейная» - к 150-летию музея оружия, реконструировано 155 учреждений культуры, в том числе отремонтирован Театр кукол. Будут созданы четывре культурных кластера, Центр культурного развития Венева, архивный центр и новый корпус Тульского областного колледжа искусств.

Валерий Московский, директор волейбольного клуба «Тулица» отметил поддержку спорта:

Валерий Московский - В регионе идет модернизация старейшего в России велотрека, готовится к вводу многофункциональный дворец единоборств «Тула-арена». Наш клуб начнет сезон на новой площадке. Важно развивать спортивную инфраструктуру и в малых городах региона.

Нелла Ильичев, староста деревни Иньшино городского округа Алексин, отметила большие планы по благоустройству и созданию комфортной среды:

- За время работы мне приходилось сталкиваться с разными жизненными ситуациями, искать, находить варианты по благоустройству населенного пункта. Безусловно, многое зависит от активности самих жителей, но с поддержкой региона мы можем сделать больше. Сегодня в области реализуются проекты, направленные на поддержку инициатив жителей по благоустройству сельских территорий: программа «Народный бюджет», грантовые областные конкурсы.

В этом году стартовал новый проект, который предусматривает обустройство детских и спортивных площадок в сельских и городских территориях, - конкурс инициативных проектов сельских старост и лидеров ТОС. Условия конкурса в этом году позволили малым населенным пунктам участвовать в нем на равных. Мы активно подключились к конкурсу и стали победителями. Благодаря проекту, уже в этом году у нас будет установлена новая спортивная площадка.

Хорошо, что в рамках Программы развития будет продолжена поддержка инициативных проектов активных жителей, в особенности – сельских территорий. Людям очень важны внимание, забота и поддержка.

- Несколько лет назад мы не просто так перезагрузили институт сельских старост, вывели его на новый уровень, - ответил старосте Алексей Дюмин. – И, конечно, продолжим оказывать системную поддержку, в том числе, в рамках грантовых конкурсов. Внимания и особого подхода заслуживают даже небольшие населенные пункты, ведь это Тульская область и ее жители.