«Дикая мята» состоится! Что ждет гостей на фестивале

Сегодня, 15 июня, в Алексинском районе прошла проверка готовности крупной фестивальной площадки «Дикая мята» на соответствие требованиям безопасности.

Площадку у деревни Бунырево проинспектировали представители регионального комитета по развитию туризма.

А «мяту» не отменят?

Этот вопрос сейчас волнует как минимум 10 тысяч человек, уже купивших билеты на фестиваль. И судя по всему, ответ их обрадует: до начала фестиваля остается два полных дня, а меры антиковидной безопасности здесь предприняты максимально возможные.

Сейчас на фестиваль продают билеты исходя из ранее согласованной Роспотребнадзором квоты. В этом году количество гостей, согласно требованию 41-го Указа губернатора региона, составит менее 50% от общей вместительности концертной зоны.

Кроме того, обменять электронный билет на браслет можно будет только при предъявлении ПЦР-теста на коронавирус. Всем зрителям нужно сдать тест — браслеты будут выдаваться только при предъявлении отрицательного результата тестирования. Тесты должны быть в распечатанном виде.

Лариса Соломатина, председатель регионального комитета по развитию туризма:

Лариса Соломатина В каждом регионе решение о проведении того или иного мероприятия принимается исходя из эпидемиологической ситуации и обстановки, которая складывается на той или иной территории. Организаторы фестиваля соблюдают все требования санитарных врачей, и меры, предписанные Указом губернатора Тульской области. Организаторы находятся в постоянном взаимодействии с территориальным управлением Роспотребнадзора: ведут совместную работу и по традиционным вопросам — организации общепитов и фудкортов, и также по мерам безопасности из-за короновируса. На территории фестиваля в концертной зоне будет введен масочный режим, везде будут установлены санитайзеры, уже нанесена дистанционная разметка, люди с повышенной температурой на территорию фестиваля допускаться не будут.

Андрей Клюкин, основатель и продюсер фестиваля «Дикая мята»:

Андрей Клюкин Что делать, в ситуацию вмешалась пандемия! В прошлом году фестиваль отменили, мы понесли большие потери, но решили не опускать руки, и в этом году сделать так, чтобы соблюсти все антиковидные требования. В первую очередь, мы искусственно ограничили число гостей. Притормозили рекламную кампанию, чтобы регулировать количество проданных билетов, ограничивали продажи, оставаясь постоянно на связи с Роспотребнадзором. На сегодняшний день продано более 10,5 тысяч билетов. Всего на фестиваль будет продано 12500 билетов с учётом антиковидных ограничений. Это даже не половина возможных гостей, а гораздо меньше [от редакции: фестивальная площадка «Дикой мяты» в Бунырево вмещает 60 тысяч человек, — прим. ред.].

Плюсом к этому числу фестиваль смогут посетить лишь люди, сделавшие прививку любой вакциной и имеющие соответствующий сертификат — они не идут в зачет. Однако билеты они смогут купить только на фестивале, в отдельной кассе при предъявлении сертификата о прививке. Кстати, билеты для привитых будут значительно дешевле. Так, скидка на трёхдневный абонемент для них составит 2000 рублей. На два дня билет будет стоить дешевле на 1000 рублей так далее.

- Я вообще выступаю за вакцинацию, — говорит Андрей Клюкин. — Я едва ли не первым в Москве сделал прививку от корнавируса, как только объявили прививочную кампанию. И, кстати, перенес ее прекрасно. Прививаться или нет — личное дело каждого, и я против того, чтобы наказывать тех, кто не вакцинируется, а вот поощрять людей, которые делают прививки — это хорошо. Мы понимаем, что ковид с нами надолго, если не навсегда и победить его можно только коллективным иммунитетом.

Полный список антиковидных мер:

Ограничение продажи билетов и заполняемости концертной зоны: заполняемость составит менее 50%.

Гостевые кемпинги размечены таким образом, что входы в палатки разнесены на 5 метров друг от друга. Уже сейчас на месте нанесена специальная разметка.

Во всех зонах фестиваля установлены санитайзеры.

Фестиваль закупил медицинские маски, которые будут в открытом доступе и неограниченном количестве.

На всех входных группах предусмотрены пункты экспресс-тестирования ПЦР.

Все зрители пройдут процедуру измерения температуры. В случае выявления отклонения от нормы, зрителям будет отказано в посещении фестиваля. Деньги за билеты, разумеется, вернут.

На мероприятии будут дежурить медики и бригады скорой помощи.

Согласно требованиям Роспотребнадзора в зонах приема пищи будут организованы дополнительные рукомойники, установлены столики (на удалении друг от друга), нанесена разметка дистанцирования.

Фестиваль ввел систему поощрения для зрителей, прошедших вакцинацию: для зрителей, которые имеют сертификат о прививке, будет работать отдельная касса.

Комфорт и доступная среда на оупен-эйре? Да!

Фестиваль трехдневный. В этом году из вариантов проживания гостям предложили [помимо окружающих Бунырево гостиниц, коттеджей, пансионатов], юрты, палаточную гостиницу, фестивальный кемпинг.



Палаточная гостиница.



Юрты.

Гости смогут бесплатно пользоваться кипятком, розетками для зарядки гаджетов, Wi-Fi, душем с теплой водой,



Душевые.

питьевыми фонтанчиками (в этом году они сделаны таким образом, чтобы не пить из них ртом, а наполнять емкости),



Питьевой фонтанчик.

- После фестивалей к нам поступали обращения от общества инвалидов с просьбами обеспечить доступную среду на «Дикой мяте», — рассказывает Андрей Клюкин. — Да, у нас есть социальные билеты для этой категории гостей, а теперь будет и доступная среда, и даже отдельный подиум.

В этом году прямо от центрального входа до главной сцены проложили дорогу из плитки. По ней легко двигаться на колясках людям с ограниченными возможностями.

Теперь они смогут подъехать к главной сцене фестиваля и смотреть концерт со специального подиума. Также для инвалидов организована отдельная парковка и туалеты.

Отдельно можно сказать про комнату мамы и ребенка. Там установят стиральные машины, пеленальные столики и инфракрасные обогреватели, микроволновки и холодильники. Также есть отдельные душевые и туалеты для малышей.

А главное, что после фестиваля вся инфраструктура останется на месте и будет служить для других мероприятий: фестивальная площадка встановится всесезонной.

Ешь тульское! На «Дикой Мяте» организуют 45 фудтраков на любой вкус. А шеф-повара знаковых ресторанов Тулы проведут свои гастрономические мастер-классы наряду с поварами кулинарной школы Джейми Оливера, программы «Есть и Пить». Точек с именно тульской едой будет предостаточно. Кстати, поставщики из Тулы появятся и в ресторанах Джейми Оливера: организаторы предоставили его резидентам список тульских производителей, они протестируют тульскую продукцию и отберут лучшее.

Фестивальное лето в Тульской области

- В своем послании губернатор Алексей Дюмин уделил особое внимание развитию событийного туризма в нашем регионе и расширению линейки событий, которые традиционно проходят в Тульской области, — говорит Лариса Соломатина. — Летний сезон у нас обычно один из самых активных. в предстоящие выходные в Алексинском районе пройдет музыкальный фестиваль «Дикая мята». Ещё через выходные — театральный фестиваль «Толстой», далее мы приветствуем на территории усадьбы «Поленово» «Французский пикник» — все эти события проводятся у нас уже традиционно и становятся визитной карточкой Тульской области. Каждые выходные в нашем регионе есть что посмотреть.

Что касается фестиваля «Дикая мята», то его организаторы в 2018 году на Петербургском международном экономическом форуме подписали инвестиционное соглашение с правительством региона. В планах организаторов — создать здесь инфраструктуру для всесезонного проведения фестивалей. Она сможет работать не только как концертная площадка, но и принимать гостей в удобных глэмпингах и кемпингах и станет хорошим туристическим объектом.

Бонусы для тех, кто сделал прививку

Для вакцинированных гостей предусмотрены значительные скидки на билеты в рамках акции «Без дистанции», ее, напомним, инициировал губернатор Алексей Дюмин.

Трехдневный абонемент вместо 6000 рублей в отдельной кассе для вакцинированных будет стоить 4000 (экономия 2000 рублей);

Двухдневный (суббота — воскресенье) абонемент вместо 4500 рублей — 3500 рублей (экономия 1000 рублей);

Однодневный (воскресение) билет вместо 2000 рублей — будет стоить 1500 рублей (экономия 500 рублей).

Фестиваль «Дикая Мята» состоится 18−20 июня 2021 года в Бунырево Тульской области. В лайнапе заявлены: «КИНО», Mgzavrebi, Гарик Сукачёв, Манижа, Green Grey, The Hatters, «АукцЫон», Tequilajazzz, Алёна Швец, Shortparis, Tesla Boy, «АИГЕЛ», ZOLOTO, «Аффинаж», «кис-кис», IDIOT и другие.