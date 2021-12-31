«Накажи автохама»: публикуем новую подборку «парковки по-тульски»

В редакцию Myslo продолжают поступать фотографии и сообщения от туляков, которые возмущены хамством водителей, нарушающих правила парковки, или причиняющих неудобства окружающим. Предлагаем вашему очередную подборку:

«Ул. Октябрьская, остановка ул. Луначарского, в направлении к центру города. Снято 03 декабря 2021, в 15.46», - сообщила нам Ирина.

«Тротуар на перекрестке ул. Демидовской и ул. Арсенальной. Сделали там хороший асфальт, ходить стало приятно. Только появилось много автолюбителей, регулярно паркующих здесь свои авто, которые ограничивают обзор при проходе пешеходного перехода. И не похоже,что они привезли товар в магазин или разгружаются. Снято 8 декабря 2021, в 9.58», - написала в редакцию Евгения.

Снимки ниже сделаны по тому же адресу, 8 декабря, в 9.58.

«Перекресток ул. Халтурина и ул. К. Цеткин. Выпал снег и водители сразу почему-то решили, что это дает им право парковаться на пешеходном переходе, под знаком 5.19.2. Первые два фото сняты 7 декабря 2021, в 12.00, вторые два - 13 декабря 2021, в 13.35» - возмущен наш читатель.

«Перекресток ул. Октябрьской и ул. Арсенальной. Номер У249РР43RUS. Хорошо видно, что водителя в кабине нет. Включил аварийку и ушел, оставив грузовую машину на пешеходном переходе, чем полностью загородил переход для людей. Фото сделано 15 декабря 2021, в 15.42», - сообщила Ирина. «Стоянка на пешеходном переходе у гипермаркета «Глобус». Снято 8 декабря 2021, в 12.20. Номер автомобиля Т076ОО71RUS», - написал Николай.

«Вот такого «товарища» встретила на ул.Хлебная площадь, в районе бани. Белый Land Cruiser T767СТ был припаркован прямо на проезжей части. Давно не видела такого откровенного хамства. Снято 16 декабря 2021, в 8.50», - сообщила в редакцию Анна.

«Около школы №58 (нынешний ЦО №34), расположенной по адресу Ф. Энгельса 68, на газоне стоял автомобиль Daewoo Nexia Р277АУ31RUS. При этом, попасть на данное место автомобиль может только проехав по трамвайным путям (следует отметить, что на этом участке улицы трамвайные пути не находятся посередине проезжей части). Снято 17 декабря 2021, в 8:20», - возмущен наш читатель Юрий.

«А насколько законно преграждать единственный выезд из ЖК? Четыре дома (ул. Г. Маргелова 7б, 7в, 9а, 9б), не меньше 200 квартир в каждом, пользуются этим въездом/выездом. Также, это еще довольно опасный поворот. Машины стоящие вдоль выезда не только закрывают полосу для проезда, так еще и закрывают поле зрения водителей, подъезжающих к этому месту с обоих направлений. Снято 13 декабря 2021, с 18.13 до 18.33», - написал автор снимков.

«Парковка перед пешеходным переходом. Нарушение произошло в поселке Ленинский, по адресу ул. Ленина, 3. Снято 21 декабря 2021, в 13.08. Только эта машина уехала - сразу на ее место встала другая», - сообщил Максим.

«22 декабря 2021, в 19:28, на тротуаре прямо перед центральным входом в Управление МВД России по Тульской области (проспект Ленина, 83) был припаркован автомобиль KIA Sorento М979МВ71RUS. Автомобиль оформлен на юрлицо, видимо, служебный. Спецраскраска и проблесковые маячки, позволяющие отступать от требований ПДД, на автомобиле отсутствовали. На просьбу вернуться на проезжую часть водитель не отреагировал. Звонок в дежурную часть УМВД результата не дал», - возмущен наш читатель Андрей.

«Тула, ул. Мориса Тореза, 7. Снято 22 декабря 2021, в 12.45 Владелец Toyota заехал на газон рядом с магазином. Машина стояла больше трех часов», - написал нам Сергей.

«Тут и человек не пройдет, а с ребенком в коляске как проехать? Снято 23 декабря 2021, в 7.29. Адрес: Тула, ул. Приупская, 11-А», - написал нам Александр. «Тротуар у дома №106 по пр. Ленина. Женщина за рулем авто перегородила пешеходную зону, обойти не измазавшись об авто было невозможно. На замечание приоткрыла окно и велела топать дальше. Еще у нее сзади номера были нечитабельны. Снято 27 декабря 2021, в 16.32», - возмущена наша читательница Ирина.

«Внешний двор дома 79-Б по ул. Калинина, со стороны детского сада № 143. Водители объезжают пробку по ул. Калинина через дворы. Другие проезды физически перекрыты и они едут по пешеходной зоне. В этом месте нет проезжей части, только пешеходная дорожка. Этот экземпляр на фото убежден, что пешеходы обязаны расступиться перед его колесницей, какой бы маршрут движения он не выбрал. Снято 31 декабря 2021, 12.33», - написал автор снимка.

Тула, Учетный переулок. Снято 8 декабря 2021, в 14.38.

Тула, Учетный переулок. Снято 14 декабря, в 14.21.

Тула, Учетный переулок. Снято 16 декабря, в 14.07.

Тула, Учетный переулок. Снято 17 декабря, в 20.03.

Тула, Учетный переулок. Снято 17 декабря, в 22.36. Скорая не могла проехать из-за припаркованного автомобиля.

Тула, Учетный переулок. Снято 21 декабря, в 12.56.

Тула, Учетный переулок. Снято 23 декабря, в 17.20.

«Вечная проблема нашего дома. Постоянно паркуются, несмотря на знак. Один раз из-за стоявшей машины скорая не могла проехать на вызов к грудному ребенку. Просто мечтаем, чтобы ГИБДД наконец-то обратило внимание на наш адрес», - сообщила в редакцию автор всех опубликованных выше фото из Учетного переулка.

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

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