Прорвало отопление, нет воды или сломался лифт: куда звонить в Туле по вопросам жизнеобеспечения

Во время новогодних праздников по всем возникающим вопросам жилищно-коммунального хозяйства жители города могут обращаться в ЕДДС, на телефоны диспетчерских служб ресурсоснабжающих организаций и в управляющие компании.

Единая дежурно-диспетчерская служба: (4872) 47-20-37; 1391 – короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона.

Ресурсоснабжающие организации:

1. МКП «Тулагорсвет» - 36-42-75;

2. АО «Тулатеплосеть» - 42-53-23; 42-53-21;

3. АО «Тулагорводоканал» - 42-53-34; 42-53-26; 79-35-84;

4. АО «Тульские городские электрические сети» - 74-93-50; 8-800-700-51-16;

5. ПАО «Россети Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» - 33-66-12; 8-800-50-50-115;

6. АО «Тулагоргаз» - 04, 104, 004, 8-910-150-51-60;

7. АО «Газпром газораспределение Тула» в п. Косая Гора – 23-02-90, 23-04-04;

8. ЕДДС г. Тула – 47-20-37, 1391 (с городского телефона)

Управляющие организации:

1. ООО "УК №1" Генеральный директор – Серьянова Тамара Ивановна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

2. ООО «УК 71 РЕГИОН» Врио генерального директора - Бурцева Светлана Владимировна, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-960-599-94-46.

3. ООО УК "Аксиома" Генеральный директор – Щуплова Полина Владимировна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

4. ООО "Апрель-Менеджмент" Генеральный директор – Савинов Олег Алексеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 73-01-08.

5. ООО "УК Аврора" Генеральный директор – Пархаев Эдуард Дмитриевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

6. ООО УК "Арсенал" Генеральный директор –Хамматов Саид Рафикович, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

7. ООО "АСТЕК" Генеральный директор – Гурова Елена Викторовна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

8. ООО "АСС-Техник" Генеральный директор – Пономарева Варвара Андреевна, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-920-842-66-43.

9. ООО "АДС Тулы" Генеральный директор – Пуговкин Андрей Валерьевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

10. ООО "Велиград" Генеральный директор – Мельников Олег Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-920-788-97-71.

11. ООО "Внешстрой-Коммунсервис" Генеральный директор – Ельтищев Сергей Викторович, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54, 52-54-54.

12. ООО "УК "ГАММА"" Генеральный директор – Большов Владимир Николаевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-920-772-23-00; 8-905-110-32-59.

13. ООО УК "Горизонт" Генеральный директор – Кочеткова Наталья Владимировна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

14. ООО «Губерния» Директор - Соколов Алексей Владимирович, телефон аварийно-диспетчерской службы 52-65-85, 8-906-530-27-10.

15. ООО "ДВИЖЕНИЕ" Генеральный директор – Аверин Алексей Владимирович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-953-963-49-94.

16. ООО "УК "Домофонд" Генеральный директор – Брик Евстория Гариевна, телефон аварийно-диспетчерской службы 79-04-51, 41-24-51.

17. ООО "Евросити" Генеральный директор – Рыковский Сергей Сергеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 71-77-74.

18. ООО "Жилищная Управляющая Компания" Генеральный директор – Кондрашова Татьяна Николаевна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

19. ООО "Жилцентр" Генеральный директор – Душанкина Елена Вячеславовна, телефон аварийно-диспетчерской службы 25-00-25, 8-953-969-08-42.

20. ООО "ЖИЛКОМЦЕНТР" Генеральный директор – Гречишкин Дмитрий Владимирович, телефон аварийно-диспетчерской службы 25-00-25, 8-953-969-08-42.

21. ООО УК "Жилхоз" Советского района города Тулы Генеральный директор – Ковальков Геннадий Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

22. ООО "Жилищно-строительная Компания" Генеральный директор – Чижов Лев Константинович, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

23. ООО «Жилищно-санитарное обслуживание» Генеральный директор – Крутов Олег Владимирович, телефон аварийно-диспетчерской службы 71-71-63 доб 700.

24. ООО "УК "ЗеленГрадъ" Генеральный директор – Савинов Олег Алексеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 73-01-08.

25. ООО "Инверсия +" Генеральный директор – Аверин Алексей Владимирович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-953-963-49-94.

26. ООО УК "Индустрия Сервиса" Генеральный директор – Козлов Иван Михайлович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-963-934-01-03.

27. ООО "Инженер Про" Генеральный директор – Фомин Михаил Викторович, телефон аварийно-диспетчерской службы 72-53-27, 8-920-740-07-70.

28. ООО "Инженер Про Центр" Генеральный директор – Фомин Михаил Викторович, телефон аварийно-диспетчерской службы 72-53-27, 8-920-740-07-70.

29. ООО "УК "Квартал" Генеральный директор – Круглов Олег Дмитриевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

30. ООО "Косогорец" Генеральный директор – Заварзин Максим Сергеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

31. ООО "Группа компаний "Кит" Генеральный директор – Потапов Даниил Юрьевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

32. ООО "Кировский" г. Тула Генеральный директор – Рогов Александр Валерьевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

33. ООО "УК Комфорт" Генеральный директор – Мищенко Андрей Владимирович, телефон аварийно-диспетчерской службы 52-00-07.

34. ООО "Комфортсервис" Генеральный директор – Зверев Вадим Владимирович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-999-782-64-56.

35. ООО УК «Левобережный» Генеральный директор – Страхова Юлия Вячеславовна, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-920-788-97-71.

36. ООО "Лучший Дом" Генеральный директор – Адамова Юлия Владимировна, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-967-431-68-50.

37. ООО "УК Левша" Генеральный директор – Аникина Юлия Константиновна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

38. ООО УК "Лига ЖКХ" Генеральный директор – Орлова Светлана Викторовна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54; 8-920-270-91-00.

39. ООО "Лад" Генеральный директор – Щуплова Полина Владимировна, , телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

40. ООО "Магистраль" Генеральный директор – Пасюта Александр Викторович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-962-274-85-85.

41. ООО УК "Мясново" Генеральный директор – Сысоев Павел Викторович, телефон аварийно-диспетчерской службы 71-66-62.

42. ООО "УК Мастер-Сервис" Генеральный директор – Косъянченко Константин Сергеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

43. ООО "Межмуниципальная управляющая компания" Генеральный директор – Мамонтов Дмитрий Николаевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54, 52-40-10.

44. ООО УК "Наш Дом" Генеральный директор – Бакун Галина Анатольевна, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-967-431-68-50.

45. ООО "Новая УК" Генеральный директор – Ефанов Алексей Борисович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-930-790-27-27.

46. ООО "УК "Новострой" Генеральный директор – Нежданов Антон Алексеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-902-696-22-20.

47. ООО "Новострой-71" Генеральный директор – Семенов Максим Викторович, телефон аварийно-диспетчерской службы 52-55-11.

48. ООО "Новый город" Генеральный директор – Дорогов Сергей Владимирович, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

49. ООО "УК "Новый коммунальный путь" Генеральный директор – Боровиков Виктор Михайлович, телефон аварийно-диспетчерской службы 52-48-90.

50. ООО "УК "Новые Черемушки" Генеральный директор – Комаров Максим Сергеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54, 8-903-840-58-81 (котельные и насосные).

51. ООО "УК "Новое время" Генеральный директор – Колчев Дмитрий Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

52. ООО "Новые Технологии Комфорта" Генеральный директор – Федоров Дмитрий Игоревич, телефон аварийно-диспетчерской службы 38-58-11.

53. ООО "Оружейная Столица" Генеральный директор – Бочарова Галина Михайловна, телефон аварийно-диспетчерской службы 47-20-37; 8-967-431-68-50.

54. ООО "Оружейная слобода" Генеральный директор – Бондарев Дмитрий Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

55. ООО Управляющая компания "Платоновский лес" Генеральный директор – Мужилова Ольга Константиновна, телефон аварийно-диспетчерской службы 70-10-74.

56. ООО "Плехановская УК" Генеральный директор –Устинов Юрий Борисович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-953-188-23-95.

57. ООО "Производственная жилищно-ремонтная компания" (ПЖРК) Генеральный директор - Дутлов Андрей Евгеньевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 79-06-31.

58. ООО "УК ПОДЪЕМ ДОМ" Генеральный директор - Лазарев Роман Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы 35-34-93.

59. ООО "УК Подъем" Генеральный директор – Лазарев Роман Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы 35-34-93.

60. ООО "УК Ресурс" Генеральный директор – Анисимов Геннадий Евгеньевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

61. ООО "Развитие Сервис" Генеральный директор – Романова Мария Александровна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

62. ООО "РСК-71" Генеральный директор – Алексевнин Игорь Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

63. ООО «Региональная Эксплуатационная Компания» Генеральный директор – Костюченков Сергей Владимирович, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

64. ООО фирма "РЭМС" Генеральный директор – Удалов Константин Олегович, телефон аварийно-диспетчерской службы 40-22-22.

65. ООО "УК "Родной дом" Генеральный директор – Фомина Ирина Алексеевна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

66. ООО "Согласие" Генеральный директор – Фаршатова Любовь Владимировна, телефон аварийно-диспетчерской службы 71-76-16; 8-967-431-61-16.

67. ООО УК "Современник" Генеральный директор – Позднякова Оксана Николаевна, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-953-958-89-81.

68. ООО "Союз" Генеральный директор – Дроздов Кирилл Андреевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-953-968-07-19.

69. ООО "Свои" Генеральный директор – Турбин Сергей Борисович, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

70. ООО "Свой дом" Генеральный директор – Смирнов Михаил Михайлович, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

71. ООО "УК Северная Мыза" Генеральный директор – Рогов Александр Михайлович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-950-900-90-67.

72. ООО "Спектр" Генеральный директор – Синченко Ольга Алексеевна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

73. ООО "Смарт-Сервис" Генеральный директор – Нежданов Антон Алексеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-902-696-22-20.

74. ООО "СтройМАКС" Генеральный директор – Липенцов Андрей Львович, телефон аварийно-диспетчерской службы 52-00-07, 52-52-72.

75. ООО «СпецСтрой» Генеральный директор – Страхова Юлия Вячеславовна, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-950-906-88-61 (для мкд на ул. Кутузова), 8-930-795-68-22 (для мкд на ул. Г. Маргелова), 8-920-788-97-71 (для мкд в мкр. Левобережный).

76. ООО "Забота" Генеральный директор – Агулов Денис Игоревич, телефон аварийно-диспетчерской службы 40-22-22.

77. ООО УК "Светлый дом" Генеральный директор – Черняева Анна Владимировна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

78. ООО "СтройТехМонтаж" Генеральный директор – Балашов Кирилл Ильич, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

79. ООО "Тульское жилищное хозяйство" (Тулжилхоз) Генеральный директор – Голомысов Дмитрий Петрович, телефон аварийно-диспетчерской службы 58-02-80, 8-950-922-67-22.

80. ООО УК "Твой Управляющий" Генеральный директор –Попова Татьяна Ивановна, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-915-782-35-90.

81. ООО "УК ТЕМП", телефон аварийно-диспетчерской службы 8-995-610-92-20.

82. ООО "ТРИС" Генеральный директор – Борзов Антон Анатольевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54, 8-930-797-42-69, 52-61-31.

83. ООО Управляющая компания "Тулица" Генеральный директор – Юрчикова Юлия Владимировна, телефон аварийно-диспетчерской службы 70-10-74, 75-35-73.

84. ООО "УК" ТОКТО" Генеральный директор – Колчев Дмитрий Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

85. ООО "Тульская городская управляющая компания" Генеральный директор – Аливохина Марина Николаевна, телефон аварийно-диспетчерской службы 71-78-80.

86. ООО "Тульский техник" Генеральный директор – Кутепов Сергей Николаевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-952-185-70-38.

87. ООО "Жилищно-Эксплуатационная Компания "Тульский дом" Генеральный директор – Пасюта Александр Викторович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-962-274-85-85.

88. ООО "УК Тульский двор" Генеральный директор – Киселев Иван Анатольевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-953-952-12-75.

89. ООО "Тульская эксплуатационная компания" Генеральный директор – Рогов Александр Валерьевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

90. ООО "УютДом" Генеральный директор – Дивногорцев Игорь Сергеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 52-00-07.

91. ООО УК "Управ-Сити" Генеральный директор – Демидов Виктор Сергеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

92. ООО «Фаворит» Генеральный директор – Романова Мария Александровна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

93. ООО "Феникс" Генеральный директор – Пасюта Александр Викторович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-962-274-85-85.

94. ООО "УК "Центральная" Генеральный директор – Макеева Светлана Анатольевна, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-967-431-68-50.

95. ООО УК "Чистый город" Генеральный директор – Салькова Ирина Николаевна, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-910-588-91-93, 8-930-791-44-87.

96. ООО "УК "Эталон" Генеральный директор – Северьянов Денис Андреевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-953-194-77-78.

97. ООО "Этажи" Генеральный директор – Сазонов Михаил Борисович, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

98. ООО Управляющая компания "Южная" Генеральный директор – Щипцова Ирина Валерьевна, телефон аварийно-диспетчерской службы 70-10-74.

99. ООО "ЭЛИТ ДОМ" Генеральный директор – Денисенко Юлия Ивановна, телефон аварийно-диспетчерской службы 71-77-20