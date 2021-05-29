Дополненная реальность и прогулка Толстого и Тургенева по Туле: для туристов создали аудиоспекталь «Подслушано в городе Т.»

Первый спектакль Мобильного художественного театра, «шагнувший» в нестоличный регион, презентовали в Туле 28 мая. Мероприятие прошло в филиале Государственного исторического музея в Музейном квартале.

Мобильный художественный театр — это аудиоспектакль с навигацией. Пользователь скачивает приложение на мобильный телефон, запускает звуковые дорожки и двигается по маршруту, который указывает аудиогид.

Ранее прогулочные спектакли МХТ были доступны только жителям Москвы и Санкт-Петербурга. «Подслушано в городе Т» — это аудиоспектакль, созданный МХТ специально для города оружейников. Спектакль включает в себя элементы дополненной реальности: через экран телефона пользователь сможет увидеть старую Тулу.

- Для туристов «Подслушано в городе Т.» предоставляет дополнительную возможность познакомиться с городом. Маршрут ведет гостей не только по традиционным туристическим улицам, но и уводит в старые уютные кварталы, — отметила председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина. — Возможно, они бы никогда сами не увидели Тулу такой, если бы их туда не привел спектакль.

О проекте рассказал создатель Мобильного художественного театра, журналист и писатель Михаил Зыгарь.

- Наш мобильный театр по-настоящему общедоступный. В нем нет никаких ограничений по количеству посетителей в связи с требованиями Роспотребнадзора. Чтобы попасть на спектакль, не нужно заходить в помещение, покупать билет и садиться на кресло, потому что наш спектакль доступен в любое время суток и в любое время года под открытым небом любому человеку, у которого есть мобильный телефон. Вы загружаете приложение и слушаете его в одиночку или с друзьями. Спектакль разыгрывается вокруг вас. Вы также являетесь и его соавтором, потому что часть спектакля разыгрывается в вашем соображении, — сказал Михаил Зыгарь.

Сценарист спектакля Михаил Зыгарь отметил, что для исполнения ролей в этом спектакле были приглашены уроженцы Тульской земли.

- Главные роли озвучили Владимир Машков и Сергей Чонишвили. Музыку сочинил лидер группы «Мегаполис» Олег Нестеров, роль Салтыкова-Щедрина исполнил главный редактор проекта «Полка» Юрий Сапрыкин, также роли исполнили ведущая актриса Тульского театра драмы Полина Шатохина и режиссер Евгений Маленчев. Было невероятно приятно, что все они сразу же согласились участвовать в нашем проекте. Все время работы над ним я получал огромное удовольствие. Надеюсь, что и те, кто будут его слушать, тоже останутся довольны.

Спектакль «Подслушано в городе Т.» одновременно и про реальную историю, и про историю, которой никогда не было. В основе сюжета — вымышленное путешествие во времени Льва Толстого и Ивана Тургенева которые, попав в современную Тулу, заблудились в поисках вокзала и все время приходили в кремль.

- Говорить при этом о том, что спектакль не исторический, тоже неправильно. Он начинается с реальной встречи главных героев на вокзале, после которой они отправляются гулять по городу и встречают совершенно разных людей. Все факты, о которых рассказывают герои, о Туле, многие диалоги, которые там приведены — они были, только в разное время, в разные местах. Но мы себе позволили представить, что все великие люди обладают суперспособностями, из которых у Льва Толстого — умение перемещаться во времени. А у Тургенева — умение читать мысли других людей.

Аудиоспектакль бесплатный и доступен для всех желающих. Для прослушивания нужен только смартфон и наушники. Ссылки для скачивания приложения:

App Store

Google Play

Кстати, в Тульской области доступен теперь и популярный в ряде стран мира гайд Travel Inspirator. Это агрегатор спланированных путешествий для тех, кто не любит планировать сам. В гайде по Тульской области уже составлен маршрут поездки, подобраны самые лучшие отели и интересные места.