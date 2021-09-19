Избирком: Итоги выборов в Госдуму и губернатора Тульской области станут известны к 4 утра

19 сентября после закрытия избирательных участков в пресс-центре облизбиркома состоялся брифинг, в котором приняли участие председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов, уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина, руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев и руководитель Центра общественного наблюдения Константин Данилов.

– Ровно в 20.00 на территории Тульской области закрылись все 1083 постоянных и 15 временных участков. Члены комиссий вскрыли сейф-пакеты с бюллетенями проголосовавших 17 и 18 сентября избирателей. Извлекли бюллетени из стационарных урн. Идет ручной подсчет голосов. На участках, оборудованных КОИБ, все они находятся в Туле, итоги голосования будут получены значительно быстрее, – сказал Павел Веселов.

На всех постоянных участках применяется технология изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом. Все это позволит ускорить подведение итогов голосования и максимально исключить человеческий фактор. К 4.00 понедельника мы будем иметь результаты голосования.

Главный санитарный врач по Тульской области Александр Ломовцев отметил высокий уровень антиковидных мероприятий на избирательных участках.

- В условиях сохраняющегося риска распространения коронавирусной инфекции голосование должно быть не только доступным, но и безопасным, - сказал главный санитарный врач. - На этапе подготовки к выборам этому было уделено серьезное внимание. На каждом избирательном участке приняты антиковидные меры. Все, кто понимал необходимость участия в голосовании в безопасном формате, такую возможность имели. Также они могли выбрать формат и время для голосования, получить средства индивидуальной защиты и персональные канцелярские принадлежности – маски, перчатки, дезинфицирующие средства, ручки.

Александр Ломовцев отметил, что все избирательные участи в Тульской области прошли паспортизацию, и по соблюдению санитарных условий вопросов к ним не было. «В нескольких точках в первые часы голосования 17 сентября наблюдалось некоторое напряжение, но потом все вошло в свою колею, нарушений мы не выявили», - заключил главный санитарный врач.

Уполномоченный по защите прав граждан Татьяна Ларина рассказала, не только о трех днях голосования, но и о предшествующей подготовке.

– В течение этого месяца мы с председателем избирательной комиссии Тульской области Павлом Юрьевичем Веселовым проводили цикл радиопередач на тему организации выборного процесса. В ходе подготовки особое внимание уделялось избирательным участкам, где голосуют маломобильные и слабовидящие граждане. В Тульской области было организовано пять специализированных участков, где голосовали слабовидящие и незрячие люди. Мы проехали все пять участков, посмотрели, каким образом организован процесс, проверили наличие специального оборудования, пандусов.

Большое внимание уделялось правам людей в местах лишения свободы. Те, кто еще находится под следствием, но не осужден, имеют такие же гражданские права и право избирать. В Тульской области семь таких учреждений.

– Мы организовали проверку вместе с прокурором Тульской области, начальником УФСИН, наблюдателями общественной палаты в местах, где голосует эта категория избирателей. Так же, как на любом участке, здесь обеспечены все санитарные условия, есть необходимая информационная база. Мы также проходили в камеры, спрашивали, насколько доступна информация о кандидатах, политических партиях. Замечаний с нашей стороны не было выявлено.

На выборах в Тульской области видеонаблюдение стало востребованным инструментом контроля за легитимностью голосования

Об этом на брифинге в облизбиркоме по итогам трех дней голосования рассказал председатель Общественной палаты, руководитель Центра общественного наблюдения Константин Данилов.

– Инициатива, на мой взгляд, замечательная, из 1 083 мы видели 544 участка, – сообщил Константин Данилов. – На видеостене одномоментно в режиме листопада транслировалась картинка сразу с нескольких мониторов, что позволяло контролировать легитимность голосования, обеспечивать честность и прозрачность выборов на всей территории региона. Никаких нарушений зафиксировано не было.

Руководитель Центра общественного наблюдения выразил надежду на то, что практика видеонаблюдения будет развиваться и на следующих выборах можно будет видеть ситуацию на всех избирательных участках.

Он напомнил, что для соблюдения выборного законодательства на этапе голосования Общественная палата Тульской области подготовила 5 000 наблюдателей. По словам Константина Данилова, обучение проведено на высоком уровне.

– Наблюдатели трудились на площадке ЦОН и показали хорошее знание выборного процесса и юридического сопровождения кампании», - отметил Константин Данилов.