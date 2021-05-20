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Проект обновления набережной в Богородицке – номинант Всероссийской премии AD Design Awards 2021

Проект обновления набережной в Богородицке – номинант Всероссийской премии AD Design Awards 2021

Всего в конкурсе 6 номинаций, в каждой из которых вы можете выбрать полюбившийся вам проект.

Конкурс проводит журнал AD. Цель проекта — рассказать о тех российских дизайнерах и архитекторах, которые успешно занимаются общественными интерьерами, а также отметить наиболее яркие работы в сфере дизайна и архитектуры общественных пространств.

Всего в конкурсе шесть номинаций, в каждой из которых вы можете выбрать полюбившийся вам проект.

Набережная в Богородицке — участник номинации «Городская среда 2021». Ее авторы – Geometry Design, Nefa Architects, «Новая земля», архитектурное бюро SNOU.

В описании проекта сообщается, что 200 лет назад Богородицк стал известен на всю Россию отчасти благодаря Андрею Болотову — писателю, архитектору, ученому-энциклопедисту, агроному. Ссылаясь на его проекты, авторы реновации назвали свой мастер-план «Город-театр».

Главное в нем — возвращение пространственной структуры города, которая сама по себе является памятником градостроительного искусства и способствует появлению комфортной среды внутри и развитию малого бизнеса.

Не менее важным стало возвращение к наследию Андрея Болотова, а также идейно-образные решения с опорой на городскую культуру. Теперь на набережной Богородицка есть променад, связывающий усадьбу графа Бобринского с современным центром города, амфитеатр у воды, «ложи бенуара» с качелями и интерактивный арт-объект «Улитка» по мотивам архитектурных форм Болотова.

Богородицк, подобно настоящему «городу-театру», готовится к премьере в этом сезоне. Учитывая всеобщую любовь к путешествиям по России, поездка сюда может превратиться в идеальные выходные.

Поддержать проект и проголосовать за него, а также посмотреть проекты остальных участников конкурса можно здесь.

 

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 08:06 +1
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