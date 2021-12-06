Война, как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы

Кажется, что здесь время застыло в 1941 году, а воздух пропитан густой, всепоглощающей болью и ужасом войны. Даже без экскурсовода посетителю все предельно понятно: защитить город от фашистов жителям стоило немалых усилий.

Музей расположился в парке «Патриот-Тула». Его открытие состоялось 6 декабря. В честь этого события в Тулу приехала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

– Сегодня мы открыли уникальную иммерсивную экспозицию. Благодаря тонкой работе художников создана атмосфера максимального погружения, что позволяет испытать невероятные эмоции. Очень ценно, что здесь представлены экспонаты, которые подарили туляки в память о своих родных. Экспозиция трогает с первых минут. Уверена, это современное пространство станет популярным среди молодежи, – отметила Ольга Любимова.

– Идея создания музея принадлежит тулякам. Мы можем с уверенностью назвать его народным. В музее создана атмосфера, которая позволяет увидеть полную картину событий Тульской оборонительной операции, – подчеркнул губернатор Алексей Дюмин на открытии.

Общая площадь музея – около 3 тысяч кв. м. На ней расположились 27 экспозиционных, 64 мультимедийных и видеопроекционных комплексов и более 1000 подлинных экспонатов. Часть из них – личные вещи, документы, письма людей того времени. Их приносили туляки в рамках акции «Народный музей», которую запустили во время строительства комплекса.

Кроме этого, «Туламашзавод» передал в дар музею три станка, выпущенных в 1934-1937 гг., Императорский Тульский оружейный завод – образцы стрелкового вооружения и макеты пулеметов Максим, а поисковые отряды – свыше 150 ценных находок.

Экспозиция музея оформлена так, чтобы посетители могли фактически попасть на улицы осажденной Тулы и максимально ощутить атмосферу города, сражающегося с врагом.

В её создании приняли участие предприятия оборонно-промышленного комплекса, общественные организации, поисковые отряды и жители региона. Созданы восемь экспозиционных комплексов с мультимедийным контентом, которые рассказывают и показывают, как жили туляки в тот период.