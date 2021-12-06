новости
новости
Регистрация
Война, как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы

Война, как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы

Музей Обороны Тулы поражает воображение реалистичностью и детализацией.

Кажется, что здесь время застыло в 1941 году, а воздух пропитан густой, всепоглощающей болью и ужасом войны. Даже без экскурсовода посетителю все предельно понятно: защитить город от фашистов жителям стоило немалых усилий. 

Музей расположился в парке «Патриот-Тула». Его открытие состоялось 6 декабря. В честь этого события в Тулу приехала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

– Сегодня мы открыли уникальную иммерсивную экспозицию. Благодаря тонкой работе художников создана атмосфера максимального погружения, что позволяет испытать невероятные эмоции. Очень ценно, что здесь представлены экспонаты, которые подарили туляки в память о своих родных. Экспозиция трогает с первых минут. Уверена, это современное пространство станет популярным среди молодежи, – отметила Ольга Любимова.

– Идея создания музея принадлежит тулякам. Мы можем с уверенностью назвать его народным. В музее создана атмосфера, которая позволяет увидеть полную картину событий Тульской оборонительной операции, – подчеркнул губернатор Алексей Дюмин на открытии.

Общая площадь музея – около 3 тысяч кв. м. На ней расположились 27 экспозиционных, 64 мультимедийных и видеопроекционных комплексов и более 1000 подлинных экспонатов. Часть из них – личные вещи, документы, письма людей того времени. Их приносили туляки в рамках акции «Народный музей», которую запустили во время строительства комплекса.

Кроме этого, «Туламашзавод» передал в дар музею три станка, выпущенных в 1934-1937 гг., Императорский Тульский оружейный завод – образцы стрелкового вооружения и макеты пулеметов Максим, а поисковые отряды – свыше 150 ценных находок.

Экспозиция музея оформлена так, чтобы посетители могли фактически попасть на улицы осажденной Тулы и максимально ощутить атмосферу города, сражающегося с врагом.

В её создании приняли участие предприятия оборонно-промышленного комплекса, общественные организации, поисковые отряды и жители региона. Созданы восемь экспозиционных комплексов с мультимедийным контентом, которые рассказывают и показывают, как жили туляки в тот период.

Галерея
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 1
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 2
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 3
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 4
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 5
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 6
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 7
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 8
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 9
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 10
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 11
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 12
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 13
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 14
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 15
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 16
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 17
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 18
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 19
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 20
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 21
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 22
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 23
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 24
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 25
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 26
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 27
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 28
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 29
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 30
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 31
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 32
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 33
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 34
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 35
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 36
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 37
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 38
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 39
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 40
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 41
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 42
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 43
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 44
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 45
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 46
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 47
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 48
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 49
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 50
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 51
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 52
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 53
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 54
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 55
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 56
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 57
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 58
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 59
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 60
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 61
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 62
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 63
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 64
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 65
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 66
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 67
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 68
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 69
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 70
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 71
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 72
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 73
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 74
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 75
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 76
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 77
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 78
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 79
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 80
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 81
Война как она есть: для посетителей открылась уникальная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы, Фото: 82
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 20:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
музей обороны Тулы
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На ул. Пушкинской сгорел заброшенный доходный дом: погиб мужчина
На ул. Пушкинской сгорел заброшенный доходный дом: погиб мужчина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.