новости
новости
Регистрация
Тульская «Сборная бывших» впервые сыграла в Высшей Лиге КВН

Тульская «Сборная бывших» впервые сыграла в Высшей Лиге КВН

Телеэфир с участием наших кавээнщиков можно будет увидеть в мае.

В Центральном академическом театре Российской Армии прошла первая игра 1/8 финала Высшей Лиги КВН. Впервые в истории КВН в Высшей Лиге сыграла тульская команда – «Сборная Бывших».

За выход в 1/4 финала также поборолись - «Армянская сборная» (Москва), «Доктор Хаус» (Могилев), Женская сборная РУДН «RUDN United» (Москва) и Сборная Пермского края.

Команды соревновались в трех конкурсах: «Приветствие», «Ситуация» и «Музыкальное домашнее задание». Игру покажут в эфире Первого канала в мае.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 10:05 0
Другие статьи по темам
Событие
КВНтульский КВНСборная бывшихВысшая Лига КВН
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле 1 и 2 мая перекроют движение транспорта: карта
Где в Туле 1 и 2 мая перекроют движение транспорта: карта
Алексей Дюмин: «Тульская область знаменита трудовыми традициями»
Алексей Дюмин: «Тульская область знаменита трудовыми традициями»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.