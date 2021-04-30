Тульская «Сборная бывших» впервые сыграла в Высшей Лиге КВН

Телеэфир с участием наших кавээнщиков можно будет увидеть в мае.

В Центральном академическом театре Российской Армии прошла первая игра 1/8 финала Высшей Лиги КВН. Впервые в истории КВН в Высшей Лиге сыграла тульская команда – «Сборная Бывших».

За выход в 1/4 финала также поборолись - «Армянская сборная» (Москва), «Доктор Хаус» (Могилев), Женская сборная РУДН «RUDN United» (Москва) и Сборная Пермского края.

Команды соревновались в трех конкурсах: «Приветствие», «Ситуация» и «Музыкальное домашнее задание». Игру покажут в эфире Первого канала в мае.