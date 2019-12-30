Самые резонансные ДТП 2019 года в Тульской области
Подборка самых громких ДТП ушедшего года по версии Myslo.ru
Грузовик едва не сбил группу детей в Плавске
В конце марта 2019 года на 217-м километре трассы «Крым» водитель «МАЗа» едва не сбил группу подростков, переходивших проезжую часть по нерегулируемому переходу. При этом пострадал 13-летний школьник.
Также в аварии механические повреждения получили две легковушки и микроавтобус. В одной из машин был установлен видеорегистратор, который запечатлел момент происшествия.
В Тульской области грузовик влетел в колонну МЧС: пострадали пять спасателей
Под Тулой перевернулся автобус с детьми
В ДТП на ул. Кутузова в Туле погибли двое подростков
Двое из них почти неделю провели в реанимации. Однако, несмотря на все усилия медиков, еще один пострадавший все же скончался в больнице. По неофициальной информации, это именно тот 18-летний подросток, который мог быть хозяином автомобиля.
В Алексине водитель сбил трех паралимпийцев на колясках и скрылся
Вечером 19 августа на ул. Чехова в Алексине Тульской области Chevrolet Lanos сбил трех инвалидов-колясочников. После ДТП водитель автомобиля скрылся с места происшествия.
Пострадавшие — спортсмены-паралимпийцы с расположенной неподалеку от места происшествия учебно-тренировочной базы. Они получили множественные травмы.
При работе на месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции обнаружили потерянный автомобильный номерной знак. По нему удалось найти и задержать управлявшего автомобилем мужчину. Это 39-летний местный житель. По информации Myslo, в 2013 году его лишали водительских прав за пьянство.
По распоряжению губернатора спортсменам на внебюджетные средства купили новые специализированные коляски.
В Ленинском районе перевернулась маршрутка «Тула-Алёшня»
Утром 9 на 83 км автодороги «Калуга—Тула—Михайлов—Рязань» на перекрестке столкнулись «Шевроле Круз» и маршрутка «Тула — Алёшня». Пострадали 10 человек.
По основной на тот момент версии, причиной ДТП стало то, что водитель «Шевроле Круз» пытался проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора.
«Я подходил к кафе и услышал звук удара, хлопок, как взрыв колеса. Обернулся назад, вижу, маршрутка уже разворачивается и падает боком на асфальт. Я подбежал к ней, увидел, что парень выбивает стекло в люке и выбирается. Я ему помог, мы вместе открыли заднюю дверь микроавтобуса, чтобы люди выбрались из салона», - рассказал очевидец происшествия.
В ДТП с сотрудниками ФСИН в Туле погиб белгородский адвокат
12 августа на 82-м километре трассы «Тула — Калуга — Михайлов — Рязань», у поворота на Алешню, по предварительным данным, автомобиль белгородского УФСИН поворачивал на Т-образном перекрестке, когда в него врезался кроссовер Mazda CX-5, ехавший на красный сигнал светофора. После столкновения иномарка зацепила еще две машины.
В аварии погибли двое сотрудников УФСИН и обвиняемый, которого перевозили из Басманного суда Москвы. Еще четыре человека получили различные травмы, в том числе и предполагаемый виновник — водитель внедорожника. Его госпитализировали с тупой травмой живота.
Корреспонденту Myslo удалось выяснить личность мужчины, погибшего вместе с сотрудниками ФСИН в страшном ДТП на 82-м километре автодороги «Тула — Калуга — Михайлов — Рязань». Это адвокат Адвокатской палаты Белгородской области Вартан Сагрунян, который попал на скамью подсудимых по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159, ч. 4 УК РФ).
Страшная авария с пожаром в Щекинском районе
ДТП на трассе М2 в Тульской области, которое унесло жизни четверых человек, произошло днем 19 августа. Всё случилось настолько быстро, что многие очевидцы не успели понять, какая из машин спровоцировала аварию.
После столкновения очевидцы помогли пострадавшим выбраться из горящих автомобилей и извлекли труп одного погибшего. Тела еще двух человек остались в искореженной и горящей «пятнашке».
По одной из версий, ДТП началось с Lexus RX350, который столкнулся с двигавшимся в попутном направлении ВАЗ-2115, тот от удара вылетел на встречную полосу движения, где врезался в Kia Rio и по касательной задел Volkswagen Crafter.
Из-за пьяного водителя в Кимовске погибли три его пассажирки
Жуткая автоавария произошла рано утром 10 августа на ул. Первомайской в Кимовске. Как установил суд, накануне гражданин Тихонов выпивал у себя дома с приятелем. Мужчине позвонила знакомая и пригласила его в гости, чтобы погулять с подругами. Воспользовавшись тем, что собутыльник уснул, подсудимый взял ключи от его Mitsubishi Lancer, на котором и поехал к знакомой.
По данным следствия, непосредственно перед ДТП пьяный угонщик разогнался до скорости в 168 км/ч. Не справившись с управлением, Тихонов совершил наезд на бордюр, из-за чего машина перевернулась и сначала врезалась в два припаркованных авто, а затем — в дерево. Сразу после этого мужчина сбежал с места происшествия.
Приговором суда виновнику назначено 12 лет колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.