Самые резонансные ДТП 2019 года в Тульской области

Фото из архива публикаций Myslo

Грузовик едва не сбил группу детей в Плавске

В конце марта 2019 года на 217-м километре трассы «Крым» водитель «МАЗа» едва не сбил группу подростков, переходивших проезжую часть по нерегулируемому переходу. При этом пострадал 13-летний школьник.

Также в аварии механические повреждения получили две легковушки и микроавтобус. В одной из машин был установлен видеорегистратор, который запечатлел момент происшествия.

В Тульской области грузовик влетел в колонну МЧС: пострадали пять спасателей

10 июня 2019 года в 9.35 на телефон Единой службы спасения 112 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 201-м км трассы М-4 «Дон». Там произошло ДТП с колонной МЧС России , направлявшейся в Керчь для проведения плановых работ по разминированию.

Четыре автомобиля колонны совершили техническую остановку, во время которой в колонну въехал грузовой автомобиль Volvo. Пострадали пять сотрудников МЧС России: с травмами средней и легкой тяжести они направлены в лечебные учреждения.

Момент ДТП запечатлел видеорегистратор . Предполагаемая причина аварии - водитель грузовика уснул за рулём. В ОМВД России по Венёвскому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 264 УК РФ.

Под Тулой перевернулся автобус с детьми 14 апреля примерно в 21.45 недалеко от деревни Волынцево на Веневской трассе съехал в кювет экскурсионный автобус , в котором находились 40 орловских школьников и несколько взрослых. К счастью, серьезных травм пассажиры не получили. В ходе прокурорской проверки по факту ДТП был выявлен ряд нарушений законодательства, допущенных при перевозке детей. Прокурор возбудил в отношении перевозчика дела об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения перевозчика привлекли к ответственности в виде штрафов в общей сумме 70 тыс. руб. Кроме того, проверкой выявлен факт изготовления поддельного путевого листа, который использовал перевозчик при перевозке детей по вышеуказанному маршруту. По этому факту было возбуждено уголовное дело . О его результатах на данный момент официально не сообщалось.

В ДТП на ул. Кутузова в Туле погибли двое подростков

Рано утром 25 июля в районе пересечения улиц Кутузова и Волкова произошло жуткое ДТП. По предварительной информации, в стоявший на светофоре КамАЗ с прицепом для перевозки бетонных плит на значительной скорости врезался ВАЗ-2105.

В результате ДТП на месте погиб 17-летний водитель автомобиля. Помимо него в салоне находились его ровесник, а также 18-летний и 19-летний парни.

Двое из них почти неделю провели в реанимации. Однако, несмотря на все усилия медиков, еще один пострадавший все же скончался в больнице. По неофициальной информации, это именно тот 18-летний подросток, который мог быть хозяином автомобиля.

В Алексине водитель сбил трех паралимпийцев на колясках и скрылся

Вечером 19 августа на ул. Чехова в Алексине Тульской области Chevrolet Lanos сбил трех инвалидов-колясочников. После ДТП водитель автомобиля скрылся с места происшествия.



Пострадавшие — спортсмены-паралимпийцы с расположенной неподалеку от места происшествия учебно-тренировочной базы. Они получили множественные травмы.



При работе на месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции обнаружили потерянный автомобильный номерной знак. По нему удалось найти и задержать управлявшего автомобилем мужчину. Это 39-летний местный житель. По информации Myslo, в 2013 году его лишали водительских прав за пьянство.

По распоряжению губернатора спортсменам на внебюджетные средства купили новые специализированные коляски.

В Ленинском районе перевернулась маршрутка «Тула-Алёшня»

Утром 9 на 83 км автодороги «Калуга—Тула—Михайлов—Рязань» на перекрестке столкнулись «Шевроле Круз» и маршрутка «Тула — Алёшня». Пострадали 10 человек.



По основной на тот момент версии, причиной ДТП стало то, что водитель «Шевроле Круз» пытался проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора.

«Я подходил к кафе и услышал звук удара, хлопок, как взрыв колеса. Обернулся назад, вижу, маршрутка уже разворачивается и падает боком на асфальт. Я подбежал к ней, увидел, что парень выбивает стекло в люке и выбирается. Я ему помог, мы вместе открыли заднюю дверь микроавтобуса, чтобы люди выбрались из салона», - рассказал очевидец происшествия.

В ДТП с сотрудниками ФСИН в Туле погиб белгородский адвокат

12 августа на 82-м километре трассы «Тула — Калуга — Михайлов — Рязань», у поворота на Алешню, по предварительным данным, автомобиль белгородского УФСИН поворачивал на Т-образном перекрестке, когда в него врезался кроссовер Mazda CX-5, ехавший на красный сигнал светофора. После столкновения иномарка зацепила еще две машины.

В аварии погибли двое сотрудников УФСИН и обвиняемый, которого перевозили из Басманного суда Москвы. Еще четыре человека получили различные травмы, в том числе и предполагаемый виновник — водитель внедорожника. Его госпитализировали с тупой травмой живота.

Корреспонденту Myslo удалось выяснить личность мужчины, погибшего вместе с сотрудниками ФСИН в страшном ДТП на 82-м километре автодороги «Тула — Калуга — Михайлов — Рязань». Это адвокат Адвокатской палаты Белгородской области Вартан Сагрунян, который попал на скамью подсудимых по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159, ч. 4 УК РФ).

Страшная авария с пожаром в Щекинском районе

ДТП на трассе М2 в Тульской области, которое унесло жизни четверых человек, произошло днем 19 августа. Всё случилось настолько быстро, что многие очевидцы не успели понять, какая из машин спровоцировала аварию.



После столкновения очевидцы помогли пострадавшим выбраться из горящих автомобилей и извлекли труп одного погибшего. Тела еще двух человек остались в искореженной и горящей «пятнашке».



По одной из версий, ДТП началось с Lexus RX350, который столкнулся с двигавшимся в попутном направлении ВАЗ-2115, тот от удара вылетел на встречную полосу движения, где врезался в Kia Rio и по касательной задел Volkswagen Crafter.

Из-за пьяного водителя в Кимовске погибли три его пассажирки

Жуткая автоавария произошла рано утром 10 августа на ул. Первомайской в Кимовске. Как установил суд, накануне гражданин Тихонов выпивал у себя дома с приятелем. Мужчине позвонила знакомая и пригласила его в гости, чтобы погулять с подругами. Воспользовавшись тем, что собутыльник уснул, подсудимый взял ключи от его Mitsubishi Lancer, на котором и поехал к знакомой.

По данным следствия, непосредственно перед ДТП пьяный угонщик разогнался до скорости в 168 км/ч. Не справившись с управлением, Тихонов совершил наезд на бордюр, из-за чего машина перевернулась и сначала врезалась в два припаркованных авто, а затем — в дерево. Сразу после этого мужчина сбежал с места происшествия.

Приговором суда виновнику назначено 12 лет колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.