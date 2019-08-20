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УМВД: Задержан водитель, сбивший в Алексине членов Паралимпийской сборной России

УМВД: Задержан водитель, сбивший в Алексине членов Паралимпийской сборной России

Водитель еще шесть лет назад, в 2013 году, был лишен водительских прав за пьянство.

В результате проведённых оперативных мероприятий сотрудниками полиции в Алексине задержан водитель, сбивший трех членов Паралимпийской сборной России.

Паралимпийцы вечером 19 августа ехали по обочине ул. Чехова в Алексине, когда их сбил Chevrolet Lanos. После ДТП водитель скрылся с места происшествия, оставив пострадавших на дороге. Они получили различные травмы, потребовалась помощь медиков.

При работе на месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции обнаружили потерянный автомобильный номерной знак. По нему удалось найти и задержать управлявшего автомобилем мужчину. Это 39-летний местный житель. По информации Myslo, водитель еще шесть лет назад, в 2013 году, был лишен водительских прав за пьянство.

Сейчас подозреваемый в совершении ДТП доставлен в отдел МВД для разбирательства. По результатам проводимой в полиции проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

 

 
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:07 +5
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