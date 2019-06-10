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Авария со школьным автобусом под Тулой: возбуждено дело о подделке путевого листа

Авария со школьным автобусом под Тулой: возбуждено дело о подделке путевого листа

Прокуратура Орловской области провела проверку по факту ДТП с участием экскурсионного автобуса.

Прокуратура Орловской области изучила обстоятельства ДТП, случившегося под Тулой  14 апреля 2019 года. Напомним, 14 апреля примерно в 21.45 недалеко от деревни Волынцево на Веневской трассе съехал в кювет экскурсионный автобус, в котором находились 40 орловских школьников и несколько взрослых. К счастью, серьезных травм пассажиры не получили.

В ходе прокурорской проверки выявлен ряд нарушений законодательства, допущенных при перевозке детей.

Установлено, туристическая организация ООО «Автолайнтур-Орел», с которой был заключен договор экскурсионного обслуживания, не обеспечила соблюдение программы маршрута, что привело к задержке автобуса с детьми в Рязань.

Перевозчик в условиях ухудшения метеорологических условий (в тот день в Туле выпало огромное количество снега) не принял мер к обеспечению безопасности детей во время поездки. В результате экскурсионный автобус возвращался в Орел ночью.

Сотрудники ОГИБДД УМВД России по городу Орлу также не обеспечили надлежащий контроль за безопасностью детей при организации перевозки.

Директору ООО «Автолайнтур-Орел», руководителю управления образования администрации Орла, главе администрации Орла, начальнику УМВД России по г. Орлу внесены представления.

Кроме того, было установлено, что предрейсовый медицинский осмотр водительского состава перевозчик не проводил, договора страхования риска гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров не было.

Прокурор возбудил в отношении перевозчика дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 11.31 КоАП РФ (осуществление перевозок пассажиров перевозчиком, риск гражданской ответственности которого за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров не застрахован в соответствии с требованиями, установленными федеральным законом), ч.5 ст. 12.31.1 КоАП РФ (осуществление перевозок пассажиров с нарушением требования о запрете допускать водителей к работе, связанной с управлением транспортными средствами, без прохождения ими соответствующих инструктажей). По результатам рассмотрения дел перевозчик привлечен к ответственности в виде штрафов  в общей сумме 70 тыс. руб.

Кроме того, проверкой выявлен факт изготовления поддельного путевого листа, который использовал перевозчик при перевозке детей по вышеуказанному маршруту.

На основании постановления прокурора Железнодорожного района г. Орла, вынесенного в порядке п. 2 ч.2  ст. 37 УПК РФ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа).

Также выявлены нарушения порядка проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров  в ООО «Медэкспресс», с которым у перевозчика был заключен договор. Прокурор внес директору медорганизации представление, материалы проверки направлены для рассмотрения в территориальный отдел Росздравнадзора по Орловской области.

 

Напомним также, что Следственный отдел по Зареченскому району Тулы СУ СК РФ по Тульской области возбудил уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни).

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