Страшная авария в Щекинском районе: участник ДТП рассказал подробности

Фото Юлии Александровой.

Смертельное ДТП произошло на 202-м км автодороги М-2 «Крым» недалеко от Груманта. Погибли два человека.

По предварительным данным, 19 августа около 14.45 столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП три из них загорелись: Kia Rio, ВАЗ-2114 и Lexus.

Как пояснил корреспонденту Myslo один из участников аварии, Kia Rio, ВАЗ-2114 и Lexus двигались в сторону Тулы. Причем «четырнадцатая» и Lexus, по словам водителя, ехали по обочине (от редакции: эта информация сейчас проверяется).

Затем один из участников движения, предположительно ВАЗ, начал перестраиваться на основную полосу движения. Одновременно второй водитель сделал то же самое.

Автомобили столкнулись, догнали Kia Rio и все вылетели на встречную полосу, где в тот момент двигался грузовой Volkswagen Crafter. Водитель VW практически сумел уйти от летящих на него машин (они зацепили только заднюю его часть), при ДТП он не пострадал.

По словам очевидцев, от мощного удара загорелась «четырнадцатая», с неё огонь перекинулся на Kia. Затем вспыхнул и Lexus, хотя остановился на значительном удалении от них.

В аварии погиб водитель Kia, его тело успели извлечь из покореженной машины до возгорания. Водитель ВАЗ также погиб, его тело сгорело полностью.

Известно, что в Lexus ехали трое: женщина за рулем, ее дочь и 84-летняя мать. У женщины-водителя переломы, у ее пожилой матери серьезная черепно-мозговая травма. Их забрала приехавшая на место скорая. Дочери водителя внедорожника медпомощь не потребовалась — у нее ссадины. Из машины все трое смогли выбраться сами (им помогали очевидцы аварии), после чего Lexus загорелся.