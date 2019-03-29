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Грузовик чуть не покалечил детей в Плавске: следователи проводят проверку

Грузовик чуть не покалечил детей в Плавске: следователи проводят проверку

По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

К выяснению обстоятельств серьёзного ДТП с участием грузовика «МАЗ» в Плавске подключились сотрудники регионального СУ СК России.

Ранее мы писали, что накануне утром, на 217-м километре трассы «Крым» водитель «МАЗа» едва не сбил группу подростков, переходивших проезжую часть по нерегулируемому переходу. При этом пострадал 13-летний школьник. Также в аварии механические повреждения получили две легковушки и микроавтобус. В одной из машин был установлен видеорегистратор.

Полученные мальчиком травмы квалифицированы как легкий вред здоровью. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области, следственными органами инициировано проведение проверочных мероприятий по факту ДТП. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:39 +3
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