ДТП с тремя погибшими сотрудниками УФСИН: репортаж с места событий

Фото Дмитрия Дзюбина.

Под Тулой правоохранители продолжают выяснять обстоятельства страшного ДТП, в котором погибли трое сотрудников УФСИН из Белгородской области.

Напомним, 12 августа на 82-м км автодороги «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань» (в районе поворота на Алешню) столкнулись автомобили «Мерседес Е320», «Мазда СХ-5», «Шкода Октавия» и «Лада Ларгус».

По предварительным данным, в момент поворота спецавтомобиля УФСИН на Т-образном перекрестке на зеленый сигнал в него врезался внедорожник «Мазда СХ-5», ехавший на красный. Столкнувшиеся транспортные средства зацепили еще две машины.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

По уточненным данным, водитель внедорожника трезвый.

В результате столкновения машины УФСИН и «Мазды» погибли трое и пострадали четверо человек.