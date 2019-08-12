новости
новости
Регистрация
ДТП с тремя погибшими сотрудниками УФСИН: репортаж с места событий
Фото Дмитрия Дзюбина.

ДТП с тремя погибшими сотрудниками УФСИН: репортаж с места событий

По уточненным данным, водитель внедорожника трезв.

Под Тулой правоохранители продолжают выяснять обстоятельства страшного ДТП, в котором погибли трое сотрудников УФСИН из Белгородской области.

Напомним, 12 августа на 82-м км автодороги «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань» (в районе поворота на Алешню) столкнулись автомобили «Мерседес Е320», «Мазда СХ-5», «Шкода Октавия» и «Лада Ларгус».

По предварительным данным, в момент поворота спецавтомобиля УФСИН на Т-образном перекрестке на зеленый сигнал в него врезался внедорожник «Мазда СХ-5», ехавший на красный. Столкнувшиеся транспортные средства зацепили еще две машины.


Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

По уточненным данным, водитель внедорожника трезвый.

В результате столкновения машины УФСИН и «Мазды» погибли трое и пострадали четверо человек.

Галерея
В ДТП под Тулой погибли три сотрудника УФСИН, Фото: 1
В ДТП под Тулой погибли три сотрудника УФСИН, Фото: 2
В ДТП под Тулой погибли три сотрудника УФСИН, Фото: 3
В ДТП под Тулой погибли три сотрудника УФСИН, Фото: 4
В ДТП под Тулой погибли три сотрудника УФСИН, Фото: 5
В ДТП под Тулой погибли три сотрудника УФСИН, Фото: 6
В ДТП под Тулой погибли три сотрудника УФСИН, Фото: 7
В ДТП под Тулой погибли три сотрудника УФСИН, Фото: 8
В ДТП под Тулой погибли три сотрудника УФСИН, Фото: 9
В ДТП под Тулой погибли три сотрудника УФСИН, Фото: 10
В ДТП под Тулой погибли три сотрудника УФСИН, Фото: 11
В ДТП под Тулой погибли три сотрудника УФСИН, Фото: 12
В ДТП под Тулой погибли три сотрудника УФСИН, Фото: 13
В ДТП под Тулой погибли три сотрудника УФСИН, Фото: 14
В ДТП под Тулой погибли три сотрудника УФСИН, Фото: 15
В ДТП под Тулой погибли три сотрудника УФСИН, Фото: 16
В ДТП под Тулой погибли три сотрудника УФСИН, Фото: 17
В ДТП под Тулой погибли три сотрудника УФСИН, Фото: 18
В ДТП под Тулой погибли три сотрудника УФСИН, Фото: 19
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:05 +1
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тула
Прочее
погибли сотрудники УФСИН

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки стали чемпионами России по настольному теннису среди любителей
Туляки стали чемпионами России по настольному теннису среди любителей
В России выпустили монеты с изображением «Бременских музыкантов»
В России выпустили монеты с изображением «Бременских музыкантов»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.