Виновник жуткого ДТП с тремя погибшими в Кимовске получил 12 лет колонии

Фото Кимовского городского суда и из архива публикаций Myslo.

В момент ДТП мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а после сбежал с места трагедии.

В Кимовске суд вынес приговор виновнику ДТП, из-за которого погибли три девушки. Мужчина обвинялся в угоне автомобиля без цели хищения, езде в состоянии алкогольного опьянения (при судимости за аналогичное нарушение), нарушении ПДД, повлекшем смерть трех человек, и оставлении места происшествия.

Напомним , жуткая автоавария произошла рано утром 10 августа на ул. Первомайской в Кимовске. Как установил суд, накануне гражданин Тихонов выпивал у себя дома с приятелем. Мужчине позвонила знакомая и пригласила его в гости, чтобы погулять с подругами. Воспользовавшись тем, что собутыльник уснул, подсудимый взял ключи от его Mitsubishi Lancer, на котором и поехал к знакомой.

« Тихонов В. А. подъехал к месту, где его ожидали три девушки, они сели к нему в автомобиль и поехали кататься. Затем они подъехали к кафе «Талыш» на ул. Бессолова г. Кимовска, где к ним в автомобиль села еще одна знакомая, и все поехали кататься дальше», — сообщает Кимовский городской суд.

Тихонов признан виновным во вменяемых ему преступлениях. Приговором суда ему назначено 12 лет колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.