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Полиция вычислила и задержала подозреваемого в ДТП с тремя погибшими в Кимовске
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Полиция вычислила и задержала подозреваемого в ДТП с тремя погибшими в Кимовске

После автоаварии мужчина скрылся с места происшествия.

Подозреваемый в жутком ДТП с тремя погибшими, которое произошло рано утром 10 августа на ул. Первомайской в Кимовске, задержан. Как сообщил корреспонденту Myslo заместитель руководителя УМВД Рооссии по Тульской области Сергей Сергейчев, подозреваемый живет в Кимовске и ему 31 год.

«В настоящее время с задержанным проводятся все необходимые мероприятия по установлению деталей происшествия», — отметил Сергей Сергейчев.

Напомним, предполагается, что причиной автоаварии стало то, что водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением и врезался в дерево. Не исключено, что в момент ДТП мужчина был пьян.
 
В результате автоаварии погибли три находившиеся в салоне женщины и еще одна госпитализирована. Местные жители пишут в соцсетях, что погибла мать троих детей.
 
По информации ГУ МЧС России по Тульской области, повреждения получили три автомобиля. Предполагается, что в момент автоаварии Lada Kalina и ВАЗ-2112 стояли на парковке.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 11:44 +1
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