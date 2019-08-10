Полиция вычислила и задержала подозреваемого в ДТП с тремя погибшими в Кимовске

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Подозреваемый в жутком ДТП с тремя погибшими, которое произошло рано утром 10 августа на ул. Первомайской в Кимовске, задержан. Как сообщил корреспонденту Myslo заместитель руководителя УМВД Рооссии по Тульской области Сергей Сергейчев, подозреваемый живет в Кимовске и ему 31 год.

«В настоящее время с задержанным проводятся все необходимые мероприятия по установлению деталей происшествия», — отметил Сергей Сергейчев.

Напомним, предполагается, что причиной автоаварии стало то, что водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением и врезался в дерево. Не исключено, что в момент ДТП мужчина был пьян.

В результате автоаварии погибли три находившиеся в салоне женщины и еще одна госпитализирована. Местные жители пишут в соцсетях , что погибла мать троих детей.

По информации ГУ МЧС России по Тульской области, повреждения получили три автомобиля. Предполагается, что в момент автоаварии Lada Kalina и ВАЗ-2112 стояли на парковке.