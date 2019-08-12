В разбившейся под Тулой машине белгородского УФСИН находился обвиняемый

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По предварительным данным, двое сотрудников ведомства вместе с фигурантом уголовного дела возвращались из столичного Басманного суда.

В служебном автомобиле Управления ФСИН России по Белгородской области, попавшем в страшную аварию на трассе «Тула – Калуга – Михайлов – Рязань», находился обвиняемый в совершении преступления, которого перевозили из Басманного суда Москвы. Об этом сообщает «Белпресса» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСИН.

Напомним, на 82-м километре трассы «Тула – Калуга – Михайлов – Рязань», у поворота на Алешню, «Лада Ларгус» белгородского УФСИН поворачивала на Т-образном перекрестке, когда в неё врезался кроссовер Mazda CX-5, ехавший на красный сигнал светофора. После столкновения иномарка зацепила ещё два автомобиля.

Водитель и двое пассажиров «Лады» погибли на месте, различные травмы получили ещё четыре человека. Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники Госавтоинспекции.