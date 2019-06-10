Появилось видео момента аварии с колонной МЧС в Тульской области
Видеозапись с регистратора очевидца опубликовал канал ren.tv.
На кадрах видно, как фура постепенно съезжает с дороги и врезается в автомобили МЧС. По одной из версий, водитель уснул за рулем.
Напомним, авария произошла 10 июня около 9.30. Колонна спасателей направлялись в Керчь для проведения плановых работ по разминированию. В ДТП пострадали 5 спасателей. Двоих в тяжелом состоянии доставили вертолетом в московский госпиталь.
Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДТП.
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