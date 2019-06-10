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Появилось видео момента аварии с колонной МЧС в Тульской области

Появилось видео момента аварии с колонной МЧС в Тульской области

Видеозапись с регистратора очевидца опубликовал канал ren.tv.

На кадрах видно, как фура постепенно съезжает с дороги и врезается в автомобили МЧС. По одной из версий, водитель уснул за рулем.

Напомним, авария произошла 10 июня около 9.30. Колонна спасателей направлялись в Керчь для проведения плановых работ по разминированию. В ДТП пострадали 5 спасателей. Двоих в тяжелом состоянии доставили вертолетом в московский госпиталь.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДТП.

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Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 1
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 2
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 3
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 4
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 5
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 6
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 7
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 8
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 9
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 10
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 11
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 12
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 13
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 14
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 15
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 16
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 17
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 18
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 19
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 20
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 21
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 22
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 23
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 24
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