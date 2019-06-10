новости
новости
Регистрация
В Тульской области грузовик влетел в колонну МЧС: пострадали пять спасателей
Фоо ГУ МЧС РФ по Тульской области.

В Тульской области грузовик влетел в колонну МЧС: пострадали пять спасателей

Авария случилась 10 июня около 9.30 на трассе М-4 в Веневском районе.

Как следует из официального сообщения спасательного ведомства, 10 июня 2019 года в 9.35 на телефон Единой службы спасения 112 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 201-м км трассы М-4 «Дон». 

Там произошло ДТП с колонной МЧС России, направлявшейся в Керчь для проведения плановых работ по разминированию.

Четыре автомобиля колонны совершили техническую остановку, во время которой в колонну въехал грузовой автомобиль Volvo. В результате столкновения два автомобиля МЧС России не смогут продолжать движение.

В течение нескольких часов повреждённые автомобили будут заменены на резервные и колонна продолжит движение для выполнения поставленной задачи.

Пострадали пять сотрудников МЧС России: с травмами средней и легкой тяжести они направлены в лечебные учреждения.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 11:28 +4
Другие статьи по темам
Событие
ДТПпострадали сотрудники МЧСврезался в колоннугрузовики
Место
Тульская областьМ-4ДонВеневский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Фестиваль «Дикая Мята»: график выступлений артистов
Фестиваль «Дикая Мята»: график выступлений артистов
В Туле вор пробрался в храм Рождества Христова и дождался закрытия
В Туле вор пробрался в храм Рождества Христова и дождался закрытия
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.