В Тульской области грузовик влетел в колонну МЧС: пострадали пять спасателей

Фоо ГУ МЧС РФ по Тульской области.

Авария случилась 10 июня около 9.30 на трассе М-4 в Веневском районе.

Как следует из официального сообщения спасательного ведомства, 10 июня 2019 года в 9.35 на телефон Единой службы спасения 112 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 201-м км трассы М-4 «Дон».

Там произошло ДТП с колонной МЧС России, направлявшейся в Керчь для проведения плановых работ по разминированию.

Четыре автомобиля колонны совершили техническую остановку, во время которой в колонну въехал грузовой автомобиль Volvo. В результате столкновения два автомобиля МЧС России не смогут продолжать движение.

В течение нескольких часов повреждённые автомобили будут заменены на резервные и колонна продолжит движение для выполнения поставленной задачи.

Пострадали пять сотрудников МЧС России: с травмами средней и легкой тяжести они направлены в лечебные учреждения.