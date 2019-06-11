Авария с колонной МЧС в Тульской области: возбуждено уголовное дело

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Сотрудники УМВД России по Тульской области продолжают устанавливать обстоятельства серьёзной аварии, произошедшей накануне на 202-м километре трассы «Дон» в Веневском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в понедельник, 10 июня, примерно в 9.30, грузовая фура врезалась в колонну спасательной техники, направлявшейся в Керчь для проведения работ по разминированию. В аварии пострадали пять сотрудников МЧС. Двое из них были в тяжелом состоянии доставлены вертолетом в столичный госпиталь.

По предварительной информации, водитель грузовика уснул за рулём. В ОМВД России по Венёвскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 264 УК РФ. Ведётся следствие.