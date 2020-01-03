Афиша 3 января в Туле: рыцарский квест, встреча с Санта Клаусом и большое after-party

Фото из архива Myslo.

Туляков и гостей города ждут праздничные мероприятия. Рассказываем о самых ярких из них.

центр города

14.00−15.00 «Ретро-пластинки» (Тула, ул. Металлистов).

15.00 Большой фестиваль мультфильмов (0+). Большой зал Творческого индустриального кластера «Октава». (Тула, ул. Каминского, д. 24) Предварительная регистрация по ссылке.

15.00 Экскурсия по мотивам серии книг о «Гарри Поттере» в рамках выставки «Как звучит книга?». Большой зал Творческого индустриального кластера «Октава». (Тула, ул. Каминского, д. 24) Предварительная регистрация по ссылке.

16.00−21.00 Рыцарский квест (ул. Металлистов).

16.00 Новогоднее представление «Символ года спешит на помощь» (0+) вместе с интерактивной программой с Дедом Морозом и Снегурочкой. Во дворе Likerka Loft (Тула, пр. Ленина, д. 85)

18.00−20.00 Встреча с Санта Клаусом и миссис Клаус. «Искра» (Тула, ул. Советская, 11).

18.00−21.00 Большое after-party Нового года. Казанская набережная.

20.00−21.30 Вокальное попурри. Ася Собирова, Татьяна Гладкова, Эля, Наташа Ринич. «Искра» (Тула, ул. Советская, 11).

тульские парки

13.00 Акция «Костерок». Ярмарка тульских мастеров. ЦПКиО/фонтанная площадь.

13.30-15.30 Концертная программа «С Новым годом!». ППКиО и

КПКиО/эстрада.

13.00-18.00 DJ сет, «Зумба», музыкальная гостиная, эстрадные исполнители, фольклорные коллективы, концерт, огненное шоу. ЦПКиО.

15.00 Детская анимационная программа «Зима по-тульски». ГП Рогожинский.

Ремесленный двор «Добродей» 16.00−20.00 - Интерактивная программа «Игрушечная мастерская в ремесленном дворе Добродей». Включает в себя:

праздничную выставку-представление «...Правда сбудется – не минуется...» (гадание);

балаганное представление с любимым народным героем Петрушкой.

мастер-класс по росписи новогодней игрушки из папье-маше «Домик расписной»;

просмотр новогодних фильмов в ретрокинотеатре.