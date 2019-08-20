Правительство Тульской области окажет помощь пострадавшим в ДТП спортсменам-паралимпийцам

Фото и видео Сергея Старикова

Старший тренер сборной России по бочче Татьяна Кузнецова рассказала о состоянии спортсменов-паралимпийцев, пострадавших в результате наезда автомобиля в Алексине. По её словам, с ними всё хорошо, их жизням ничто не угрожает.

По словам тренера, у паралимпийцев были специальные коляски, оборудованные стоп-сигналами и светодиодной лентой. Даже в полной темноте их невозможно не заметить.

Кроме того, выяснилось, что в момент наезда навстречу сбившему колясочников автомобилю ехала другая машина. Её водитель рассказал, что Chevrolet Lanos сначала притормозил, а потом резко ускорился и сбил людей в инвалидных колясках. 39-летний водитель позже был задержан полицейскими.

Татьяна Кузнецова – Я думаю, что это происшествие никак не отразится на участии ребят в Чемпионате Европы, который пройдёт в Испании, – отметила Татьяна Кузнецова. – Да, спортсмены получили небольшие травмы и ссадины. Слава богу, их спасли коляски – приняли весь удар на себя. Коляски сильно пострадали. Постараемся сделать все максимально возможное, чтобы они могли на них играть. Это специальные, игровые коляски для участия в соревнованиях. Ребята сейчас отдыхают, с ними все хорошо.

По информации РИА «Новости», в аварии пострадали 21-летняя Диана Цыплина из Краснодара, 32-летний Александр Легостаев из Перми и 25-летний Сергей Сафин из Саратова. По словам спортсменов, они стояли на обочине, и водитель притормозил, когда проезжал мимо, а затем вывернул руль и въехал в них троих, после чего скрылся.

На тренировочной базе «Ока», где находятся спортсмены, побывала делегация правительства Тульской области. По поручению губернатора Алексея Дюмина председатель областного комитета по спорту Николай Ивашков, заместитель министра труда и социальной защиты Инна Щербакова и директор департамента здравоохранения министерства здравоохранения Елена Дурнова выяснили, какая помощь нужна попавшим в ДТП спортсменам.

Члены делегации выразили надежду, что инцидент не повлияет на их здоровье, физическую форму и не помешает достойно выступить на международной спортивной арене. По распоряжению губернатора спортсменам в ближайшее время на внебюджетные средства будут куплены новые коляски.