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Страшное ДТП на ул. Кутузова в Туле: скончался еще один подросток
Фото и видео Сергея Старикова.

Страшное ДТП на ул. Кутузова в Туле: скончался еще один подросток

Несмотря на все усилия, медики не смогли спасти ему жизнь.

Погибший парень пострадал в ДТП 25 июля в районе пересечения улиц Кутузова и Волкова. По предварительной информации, в стоявший на светофоре КамАЗ с прицепом для перевозки бетонных плит на значительной скорости врезался ВАЗ-2105.
 
В результате ДТП погиб 17-летний водитель автомобиля. Помимо него в салоне находились его ровесник, а также 18-летний и 19-летний парни.
 
Двое из них почти неделю провели в реанимации. Однако, несмотря на все усилия медиков, накануне еще один пострадавший скончался в больнице. По неофициальной информации, это именно тот 18-летний подросток, который мог быть хозяином автомобиля.
 

Ранее мы сообщали о том, что находившийся за рулем машины парень состоял в группе в социальной сети, участники которой периодически публикуют видео и фото с умышленно грубыми нарушениями ПДД.
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В жутком ДТП на ул. Кутузова в Туле погиб подросток, Фото: 1
В жутком ДТП на ул. Кутузова в Туле погиб подросток, Фото: 2
В жутком ДТП на ул. Кутузова в Туле погиб подросток, Фото: 3
В жутком ДТП на ул. Кутузова в Туле погиб подросток, Фото: 4
В жутком ДТП на ул. Кутузова в Туле погиб подросток, Фото: 5
В жутком ДТП на ул. Кутузова в Туле погиб подросток, Фото: 6
В жутком ДТП на ул. Кутузова в Туле погиб подросток, Фото: 7
В жутком ДТП на ул. Кутузова в Туле погиб подросток, Фото: 8
В жутком ДТП на ул. Кутузова в Туле погиб подросток, Фото: 9
В жутком ДТП на ул. Кутузова в Туле погиб подросток, Фото: 10
В жутком ДТП на ул. Кутузова в Туле погиб подросток, Фото: 11
В жутком ДТП на ул. Кутузова в Туле погиб подросток, Фото: 12
В жутком ДТП на ул. Кутузова в Туле погиб подросток, Фото: 13
В жутком ДТП на ул. Кутузова в Туле погиб подросток, Фото: 14
В жутком ДТП на ул. Кутузова в Туле погиб подросток, Фото: 15
В жутком ДТП на ул. Кутузова в Туле погиб подросток, Фото: 16
В жутком ДТП на ул. Кутузова в Туле погиб подросток, Фото: 17
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 10:42 +3
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