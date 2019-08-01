Фото и видео Сергея Старикова.
Страшное ДТП на ул. Кутузова в Туле: скончался еще один подросток
Несмотря на все усилия, медики не смогли спасти ему жизнь.
Погибший парень пострадал в ДТП 25 июля в районе пересечения улиц Кутузова и Волкова. По предварительной информации, в стоявший на светофоре КамАЗ с прицепом для перевозки бетонных плит на значительной скорости врезался ВАЗ-2105.
В результате ДТП погиб 17-летний водитель автомобиля. Помимо него в салоне находились его ровесник, а также 18-летний и 19-летний парни.
Двое из них почти неделю провели в реанимации. Однако, несмотря на все усилия медиков, накануне еще один пострадавший скончался в больнице. По неофициальной информации, это именно тот 18-летний подросток, который мог быть хозяином автомобиля.
Ранее мы сообщали о том, что находившийся за рулем машины парень состоял в группе в социальной сети, участники которой периодически публикуют видео и фото с умышленно грубыми нарушениями ПДД.
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