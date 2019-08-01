Страшное ДТП на ул. Кутузова в Туле: скончался еще один подросток

Фото и видео Сергея Старикова.

Несмотря на все усилия, медики не смогли спасти ему жизнь.

Погибший парень пострадал в ДТП 25 июля в районе пересечения улиц Кутузова и Волкова. По предварительной информации, в стоявший на светофоре КамАЗ с прицепом для перевозки бетонных плит на значительной скорости врезался ВАЗ-2105.

В результате ДТП погиб 17-летний водитель автомобиля . Помимо него в салоне находились его ровесник, а также 18-летний и 19-летний парни.

Двое из них почти неделю провели в реанимации. Однако, несмотря на все усилия медиков, накануне еще один пострадавший скончался в больнице. По неофициальной информации, это именно тот 18-летний подросток, который мог быть хозяином автомобиля.