Виновником ДТП с четырьмя погибшими может быть женщина-водитель Lexus

Фото Юлии Александровой

ДТП на трассе М2 в Тульской области, которое унесло жизни четверых человек, произошло днем 19 августа. Все случилось настолько быстро, что многие очевидцы не успели понять, какая из машин спровоцировала аварию.

После столкновения очевидцы помогли пострадавшим выбраться из горящих автомобилей и извлекли труп одного погибшего. Тела еще двух человек остались в искореженной и горящей «пятнашке».

По одной из версий, ДТП началось с Lexus RX350, который столкнулся с движущемся в попутном направлении «ВАЗ-2115», тот от удара вылетел на встречную полосу движения, где врезался в Kia Rio и по касательной задел Volkswagen Crafter.

В результате ДТП погибли 27-летний водитель Kia Rio, 60-летний водитель «Лады» и его 60-летняя пассажирка, а также 84-летняя пассажирка Lexus. Женщина-водитель внедорожника находится в больнице. По предварительным данным, у неё были проблемы с сердцем, которые могли спровоцировать аварию.