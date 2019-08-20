новости
новости
Регистрация
Виновником ДТП с четырьмя погибшими может быть женщина-водитель Lexus
Фото Юлии Александровой

Виновником ДТП с четырьмя погибшими может быть женщина-водитель Lexus

Жуткая авария произошла 19 августа неподалеку от «Груманта».

ДТП на трассе М2 в Тульской области, которое унесло жизни четверых человек, произошло днем 19 августа. Все случилось настолько быстро, что многие очевидцы не успели понять, какая из машин спровоцировала аварию.

После столкновения очевидцы помогли пострадавшим выбраться  из горящих автомобилей и извлекли труп одного погибшего. Тела еще двух человек остались в искореженной и горящей «пятнашке».

По одной из версий, ДТП началось с Lexus RX350, который столкнулся с движущемся в попутном направлении «ВАЗ-2115», тот от удара вылетел на встречную полосу движения, где врезался в Kia Rio и по касательной задел Volkswagen Crafter.

В результате ДТП погибли 27-летний водитель Kia Rio, 60-летний водитель «Лады» и его 60-летняя пассажирка, а также 84-летняя пассажирка Lexus. Женщина-водитель внедорожника находится в больнице. По предварительным данным, у неё были проблемы с сердцем, которые могли спровоцировать аварию.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 22:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
смертельное ДТПаварияпогибли в ДТПпогибшие в авариимассовое ДТП
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Каждое третье преступление в Тульской области совершают рецидивисты
Каждое третье преступление в Тульской области совершают рецидивисты
Где в Туле не будет электричества 22 августа
Где в Туле не будет электричества 22 августа
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.