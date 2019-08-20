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В Тульской области водитель сбил трех паралимпийцев на колясках и скрылся
Фото: vk.com/alexin_gossip.

В Тульской области водитель сбил трех паралимпийцев на колясках и скрылся

ДТП произошло в Алексине, неподалеку от тренировочной базы.

Как стало известно Myslo, вечером 19 августа на ул. Чехова в Алексине Тульской области легковушка сбила трех инвалидов-колясочников. После ДТП водитель, предположительно это был автомобиль Chevrolet Lanos, скрылся с места происшествия.
 
По имеющейся на настоящее время информации, пострадавшие — спортсмены-паралимпийцы с расположенной неподалеку от места происшествия учебно-тренировочной базы. Они живы, но получили множественные травмы.
 
Полиция ведет поиски человека, который находился за рулем авто в момент ДТП.
 
«По предварительным данным, в понедельник вечером неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на трёх лиц, передвигавшихся на инвалидных колясках. После этого водитель скрылся с места происшествия. Все трое передвигавшихся в инвалидных колясках в результате ДТП получили незначительные повреждения и после оказания медицинской помощи отпущены домой. Полицией принимаются все необходимые меры для установления личности и местонахождения водителя», — прокомментировали происшествие в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
Новость обновлена в 12:30
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 11:53 +4
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Тульская областьАлексин

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