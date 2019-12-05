Выходные в Туле: 6-8 декабря

Вас ждут забег Дедов Морозов, турнир по играм Кодзимы, мощные хиты, фильм об экологическом расследовании моды и последняя домашняя игра в этом году. А еще в Тулу приехал двойник Дмитрия Нагиева.

Концерты

Когда: 8 декабря, воскресенье, 19.00

Где: Backstage club, Тула, ул. Демидовская, 179.

Цена: 1200 р.

В клубе Backstage состоится большой сольный концерт группы «Мастер» при участии Михаила Серышева. На сцене легенда советского и российского тяжёлого рока отметит 30-летие со дня выхода второго студийного альбома «С петлёй на шее». Коллектив приготовил специальную программу (более 2 часов), вы услышите все любимые песни и культовые хиты.

Когда: 6 декабря, пятница, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 500−1000 р.

В одну большую программу объединились артисты, которых многие знают и любят с ранних лет: «Синяя птица», «Веселые ребята», «Верные друзья», «Зодчие», «Акварели».

В программе прозвучат практически все хиты того времени, которые вызовут тёплые ностальгические чувства, воспоминания о юности, первой любви и той огромной стране, где все были единым народом. Это вечер-ностальгия по славным временам чьей-то молодости, гарантирующий вам заряд позитива.

Когда: 7 декабря, суббота, 20.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Цена: 700 р.

На сцене Harat's pub выступит московская панк-группа «Потомучто», образованная вокалистом группы ZNAKI Алексеем Юзленко.

«Потомучто» — это свободный проект, избавленный от всевозможных форматов. Тем не менее некоторые песни группы звучат на радиостанциях России и даже попали в кино.

Когда: 7 декабря, суббота, 20.00

Где: Backstage club, Тула, ул. Демидовская, 179.

Цена: танцпол – 700 р., фан — 2000 р.

В клубе Backstage выступят мастера кавер-исполнения группы Radio Tapok. Поклонников ждут килотонны света, звука, шоу и лучшие музыкальные боевики. Это будет не просто концерт, не просто встреча семьи рокеров — вас ждёт безумная двухчасовая встряска под любимые хиты.

Когда: 8 декабря, воскресенье, 17.00

Где: Тульская областная филармония им. И. А. Михайловского , Тула, проспект Ленина, 51

Цена: 300−450 р.

В Тульской филармонии пройдет концерт к юбилею композиторов Исаака Дунаевского и Максима Дунаевского.

Мелодии и песни отца и сына Дунаевских прозвучат в исполнении Губернаторского духового оркестр и солистов Тульской областной филармонии.

Вечеринки

Когда: 7 декабря, суббота, 23.00

Где: Concert Hall, Тула, ул. Фридриха Энгельса, 70

Цена: 300 р.

7 декабря в Concert Hall откроется новое концертное пространство. Это будет один из самых масштабных клубных проектов города.

В программе море веселья, отличная музыка, приветственный напиток каждому гостю, танцы Go-Go и звездный ведущий — официальный двойник Дмитрия Нагиева Иван Гант.

Когда: 7 декабря, суббота, 23.00

Где: Grange 2.0, Тула, ул. Советская, 11 («Искра») (grange71.ru)

Цена: 300 р.

7 декабря площадка Grange 2.0, расположенная в новом городском пространстве «Искра», принимает мощнейший рэйв-десант. На сцене выступят сразу четыре топовых артиста московского лейбла «Гиперболоид Рекордс»:

Summer of Haze ,

Raumskaya,

KRBSS,

Saburov.

Эти парни достойно представляют авангард российской bass-электроники на мировой арене. Они балансируют на острой кромке стилей и форматов.

Откроют большую вечеринку выступления артистов 93.21 и nOLDOr.

События

Когда: 7 декабря, суббота, 10.30

Где: Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова

Вход свободный, для участия потребуется костюм Деда Мороза или Снегурочки.

В Центральном парке пройдет традиционный забег Дедов Морозов. Участники стартуют от фонтанной площади. Сначала Дед Мороз и Снегурочка «разогревают» гостей хороводами, конкурсами и театрализованной постановкой, а потом предлагают детям и их родителям совершить забег на 300 метров, взрослым – на 3 км. Победителей забега ждут памятные призы от спонсоров мероприятия.

Присоединиться к масштабному забегу могут все желающие независимо от возраста при себе необходимо иметь костюм Деда Мороза или Снегурочки. Для тех участников, которые придут без костюма, организаторы подготовили шапочки Дедов Морозов.

Когда: 6-8 декабря, пятница-воскресенье, начало в 20.00

Где: «Барабан», независимая театральная компания

Тула, Центральный переулок 20, творческий индустриальный кластер «Октава»

Вход свободный. Для участия в игре необходимо предварительно записаться в сообществе ВК. Можно взять с собой спальник, еду, безалкогольные напитки.

На выходных гости «Барабана» погрузятся на три дня с небольшими техническими перерывами в мир популярной игры Death Stranding.

Этот эксперимент станет новым опытом для команды «БАРАБАНа» и тех, кто захочет присоединиться.

Желающие могут встать в очередь к джойстику или просто наблюдать за тем, как компьютерная игра заступает на территорию современного искусства.

Когда: 7 декабря, суббота, 19.00

Где: М2, рок-клуб, Тула, ул. Октябрьская, 306

Цена: уточняется.

7 декабря состоится открытие обновленного рок-клуба М2.

Гостей ждет новый звук, новый свет, обновленные сцена и стены и новая политика бара.

В этот день на сцене выступят три рок-группы. Приходи и почувствуй мощь этих ребят!

Line up:

«Апокалипсис» (Heavy-metal) г. Калуга,

«Террариум» (Heavy-metal) г. Калуга,

«Они и Я» (Hard'n'heavy) г. Калуга.

Отличные команды потрясут вас своими рифами и заставят окунуться в бездну ностальгии и угара!

Когда: 7 декабря, суббота, 11.00

Где: К25, Тула, ул. Вяземская, 10

Вход свободный.

На территории стадиона K25 по адресу ул. Вяземская, 10 пройдет тройная выставка собак всероссийского, регионального и монопородного значения. На выставку съедутся лучшие представители 16 пород.

Экофестиваль

Когда: 7 декабря, суббота, 12.30

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Вход по предварительной регистрации, добровольный взнос приветствуется.

В «Типографии» пройдет «Экофестиваль», который соберет на своей площадке экоактивистов и всех, кого волнует экологическое будущее нашей планеты.

На фестивале будут обсуждаться идеи осознанного потребления и переработки отходов, пройдет кинопоказ расследования о реальной цене современной моды. Гостям предложат сдать в переработку пластиковые отходы, накормят вегетарианскими бургерами и расскажут, где купить экологичные бытовые товары.

Все желающие смогут пообщаться с известными экоактивистами и задать им все важные вопросы.

Детям

Когда: 6 декабря, пятница, 14.00

Где: «Мировой», продюсерский центр, Тула, ул. Металлургов, 55-a

Цена: Организационный сбор для участников + группа поддержки в зрительный зал до 5 человек.

В ДК металлургов пройдет вокальный проект-кастинг Spark. К участию приглашаются дети двух возрастных категорий – 6+ и 12+. Юные вокалисты запишут в студии 3-минутное выступление, которое будет участвовать в интернет-голосовании. Условия участия в афише.

Когда: 6 декабря, пятница, 11.00, 7 декабря, суббота, 12.00

Где: Тульский областной театр юного зрителя, Тула, улица Коминтерна, 2

Цена: 320−350 р.

В Тульском театре юного зрителя покажут новый спектакль #Новогодний кругосвет.

Увлекательная современная новогодняя история, в которой участвуют модные блогеры, познакомит вас с братьями Деда Мороза из разных стран, перенесёт вас в гости к весёлым эльфам и дружным гномам, подарит настоящее новогоднее настроение.

Театры

Когда: 8 декабря, воскресенье, спектакль — 18.00, концерт — 19.30.

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 350 р.

На сцене Городского концертного зала театр-студия «Мюсли» празднует свой десятилетний юбилей. Гостей ждет пластический спектакль в стиле стимпанк по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький Принц». Во второй части вечера состоится большой юбилейный концерт «Вокруг света за 10 лет»! Фрагменты лучших спектаклей театра, выступления самых ярких творческих коллективов Тулы, актёрский капустник от студийцев «Мюсли».

Когда: 7 декабря, суббота, 19.30

Где: «Барабан», независимая театральная компания

Тула, Центральный переулок, 20, творческий индустриальный кластер «Октава»

Цена: 200 р.

Полюбившийся многим проект «БАРАБАНа» «Театр. Жесткий диск» возобновляет свою работу.

7 декабря в «Барабане» пройдет благотворительный видеопоказ спектакля театра «Глобус» (Новосибирск) в поддержку артиста Лаврентия Сорокина.

Выставки

Когда: 6-8 декабря, пятница-воскресенье, 10.00 ( до 15 января)

Где: Тульский музей изобразительных искусств, Тула, улица Ф. Энгельса, 64

Вход свободный.

В трех залах ТМИИ представлено около 40 произведений живописи и графики из собраний двух музеев, относящихся к 1900−1930 годам. Кураторы постарались показать весь спектр художественных направлений начала ХХ века, от реализма и импрессионизма до кубизма и супрематизма.

Это совместный выставочный проект Тульского и Калужского музеев изобразительных искусств, знакомящий тульского зрителя с одной из ярких страниц нашей истории — авангардными направлениями искусства первых десятилетий ХХ века.

Когда: 6-8 декабря, пятница-воскресенье, 11.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Цена: вход свободный, можно стать участником выставки, для этого нужно принести любимую детскую книгу.

В зале временных экспозиций Музея станка откроется выставка, посвященная многогранной взаимосвязи звука и литературы. Центром притяжения станет инсталляция по мотивам пяти книг, которые победили в открытом голосовании среди горожан Тулы:

Александр Волков «Волшебник Изумрудного города»;

Джоан Роулинг, серия книг о Гарри Поттере;

Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»;

Льюис Кэрролл «Приключения Алисы в Стране чудес»;

Туве Янссон, серия книг о Муми-троллях.

С помощью игровых декораций посетители выставки перенесутся на страницы любимых книг: пройдут по дороге из желтого кирпича и научатся управлять бутафорской головой в тронном зале замка Гудвина, как настоящие чародеи, прокатятся на метле, сыграют в крокет клюшками-фламинго, проберутся через кроличью нору, отдохнут в домике Муми-троллей или полежат под звездным небом, гадая, на какой из звезд живет Маленький Принц.

Когда: 6-8 декабря, пятница-воскресенье (до 5 января)

Где: Дом Крафта, Тула, пр. Ленина, 25

Стоимость: вход на открытие свободный, далее взрослые – 100 р., школьники/студенты/пенсионеры – 50 р.

В Доме Крафта откроется художественная выставка Виталия Сорокина. Виталий Федорович входит в Союз художников России, более 30 лет он работает в технике акварели и стал учителем для многих тульских художников. Его работы были представлены в галереях Москвы, Словакии и Болгарии.

В творчестве Виталия Сорокина традиционные пейзажи обретают причудливые формы. Реальный северный ландшафт в его работах наполнен вымышленными, мифологическими персонажами. Лес и природа в целом в творчестве художника предстают как таинственный, полный загадок мир.

Спорт

Когда: 6 декабря, пятница, 19.30

Где: «Арсенал», центральный стадион, Тула, проспект Ленина, 87

Цена: по билетам для взрослых — от 200 рублей, для детей (до 14 лет) — от 100 рублей. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.

На Центральном стадионе «Арсенал» состоится игра 19 тура чемпионата России по футболу. На поле встретятся тульский «Арсенал» и московский футбольный клуб «Локомотив».

Когда: 7 декабря, суббота, 18.30

Где: «Новое поколение», Тула, Тула, ул. Металлургов, 22-а

Вход свободный.

В спорткомплексе «Новое поколение» пройдут домашние игры баскетбольного клуба «Арсенал». Тульская команда сыграет с игроками БК «Динамо» из Ставрополя.

Лекции

Когда: 7 декабря, суббота, 15.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Цена: 300 р.

В лектории «Октавы» пройдет мастер-класс по изготовлению геометрической новогодней елки из дерева. Занятие входит в основной цикл изучения основ дизайна интерьера с практическим заданием. Участники изготовят стильные аксессуары с термопечатью.

Курс ведет Анастасия Конончук. На каждом занятии рассматриваются способы преобразования жилого пространства при помощи различных цветовых решений, материалов и предметов декора.

А что в кино?

Цена: от 140 р.

В прокат выходит военная драма по произведению фронтовика Вячеслава Кондратьева. Фильм описывает одно из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны в 1942 году под селом Овсянниковым. Измотанные до предела бойцы ждут подкрепления, но из штаба поступает приказ — любой ценой удержать деревню, а это равнозначно смертному приговору.

Командиру роты придется решать – выполнить приказ и потерять оставшихся бойцов или вывести своих людей из-под минометного огня, но при этом оставить занятые позиции и пойти под трибунал за нарушение приказа.

Критики считают, что фильм наиболее жестко и честно представляет всю правду о войне.

Цена: от 140 р.

Настало время первых рождественских фильмов – в прокат выходит голливудская комедия со звездой «Игр Престолов» в главной роли. Её героиня Кейт – продавщица в магазине рождественских товаров, которая злоупотребляет выпивкой и давно бросила переживать из-за собственной жизни. Но всё меняется после знакомства с милым и очаровательным Томом в канун Нового года.

Цена: от 140 р.

В прокат выходит совместное творение Тимура Бекмамбетова и Мартина Скорсезе – исторический фильм о противостоянии двух изобретателей электричества – Эдисона и Теслы.

Блестящий предприниматель и изобретатель Томас Эдисон в исполнении легендарного Шерлока современности Бенедикта Камбербэтча идет на любые меры, чтобы одержать реванш. Но на передовой «войны токов» появляется новая фигура — гениальный сербский изобретатель Никола Тесла, у которого свои счеты с Эдисоном.