Билет в СССР
6 декабря на сцене Городского концертного зала выступят артисты, которых мы все знаем и любим с ранних лет с программой «Билет в СССР».
В ретро-программе «Билет в СССР» соберутся легендарные артисты советской эстрады: «Веселые ребята», «Верные друзья», «Зодчие», «Акварели».
В программе прозвучат практически все хиты того времени, вызывая тёплые ностальгические чувства, воспоминания о юности, о первой любви и о той огромной стране, где все мы были единым народом. Это вечер-ностальгия по славным временам чей-то молодости, который гарантирует вам заряд позитива.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
6 декабря 2019, пятница
19:00
14 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
6 декабря, пятница 19:30
₽ Билеты: 250-1500 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
21 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
26 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
21 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽