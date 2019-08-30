6 декабря на сцене Городского концертного зала выступят артисты, которых мы все знаем и любим с ранних лет с программой «Билет в СССР».

В ретро-программе «Билет в СССР» соберутся легендарные артисты советской эстрады: «Веселые ребята», «Верные друзья», «Зодчие», «Акварели».

В программе прозвучат практически все хиты того времени, вызывая тёплые ностальгические чувства, воспоминания о юности, о первой любви и о той огромной стране, где все мы были единым народом. Это вечер-ностальгия по славным временам чей-то молодости, который гарантирует вам заряд позитива.