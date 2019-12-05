В «Типографии» пройдет «Экофестиваль», который соберет на своей площадке экоактивистов и всех, кого волнует экологическое будущее нашей планеты.

На фестивале будут обсуждаться идеи осознанного потребления и переработки отходов, пройдет кинопоказ расследования о реальной цене современной моды. Гостям предложат сдать в переработку пластиковые отходы, накормят вегетарианскими бургерами и расскажут, где купить экологичные бытовые товары.

Все желающие смогут пообщаться с известными экоактивистами и задать им все важные вопросы.

7 декабря



12.30 Знакомство



13.00 Лекция «Zero Waste: 5 принципов разумной жизни"

Экоактивистка со стажем более 7 лет Ольга Чернецова



14.15 Лекция «Fast fashion и осознанное потребление"

Экотренер и экологист Малика Валиева



15.15 Показ документального фильма «Реальная цена моды"

Первая часть



16.00 Короткие представление проектов в формате «Открытого микрофона"

Если вы делаете что-то полезное для экологии и ищите единомышленников — дайте знать о себе со сцены «Типографии»!



17.00 Общение с проектами в свободном формате



8 декабря



12.30 Знакомство



13.00 Лекция «Эко-города будущего». Человек, которому не безразличен завтрашний день, Вадим Макеев



14.15 Лекция о фудшеринге. Одна из инициативных лиц проекта «Фудшеринг в Туле» Яна Коробицына



15.15 Показ документального фильма «Реальная цена моды». Вторая часть



16.00 — дискуссия с участниками фестиваля «Как жить экологично? Личный опыт и советы». Модератор: руководитель зелёного движения России ЭКА по Тульской области Екатерина Олейник



17.00 Общение с проектами в свободном формате.

Вход по предварительной регистрации, добровольный взнос приветствуется.