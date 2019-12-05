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Экофестиваль

Экофестиваль

В «Типографии» пройдет «Экофестиваль», который соберет на своей площадке экоактивистов и всех, кого волнует экологическое будущее нашей планеты.

На фестивале будут обсуждаться идеи осознанного потребления и переработки отходов, пройдет кинопоказ расследования о реальной цене современной моды. Гостям предложат сдать в переработку пластиковые отходы, накормят вегетарианскими бургерами и расскажут, где купить экологичные бытовые товары.

Все желающие смогут пообщаться с известными экоактивистами и задать им все важные вопросы.

7 декабря


12.30 Знакомство

13.00 Лекция «Zero Waste: 5 принципов разумной жизни"
Экоактивистка со стажем более 7 лет Ольга Чернецова

14.15 Лекция «Fast fashion и осознанное потребление"
Экотренер и экологист Малика Валиева

15.15 Показ документального фильма «Реальная цена моды"
Первая часть

16.00 Короткие представление проектов в формате «Открытого микрофона"
Если вы делаете что-то полезное для экологии и ищите единомышленников — дайте знать о себе со сцены «Типографии»!

17.00 Общение с проектами в свободном формате
 

8 декабря


12.30 Знакомство

13.00 Лекция «Эко-города будущего». Человек, которому не безразличен завтрашний день, Вадим Макеев

14.15 Лекция о фудшеринге. Одна из инициативных лиц проекта «Фудшеринг в Туле» Яна Коробицына

15.15 Показ документального фильма «Реальная цена моды». Вторая часть

16.00 — дискуссия с участниками фестиваля «Как жить экологично? Личный опыт и советы». Модератор: руководитель зелёного движения России ЭКА по Тульской области Екатерина Олейник

17.00 Общение с проектами в свободном формате.

Вход по предварительной регистрации, добровольный взнос приветствуется.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
7 декабря 2019, суббота
12:30
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8 декабря 2019, воскресенье
12:30
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 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
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 ₽  Билеты: 350 ₽
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