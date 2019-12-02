Театр. Жесткий диск
Полюбившийся многим проект «БАРАБАНа» «Театр. Жесткий диск» возобновляет свою работу.
7 декабря в «Барабане» пройдет благотворительный видеопоказ спектакля Театра «Глобус» (Новосибирск) в поддержку артиста Лаврентия Сорокина.
14 декабря состоится презентация книги-диалога Кшиштофа Варликовского и Петра Грущинского «Шекспир и узурпатор» с режиссером и переводчиком Антоном Маликовым. Показ спектакля Кшиштофа Варликовского «Крум»
Стоимость: 200 р.
Смотрим спектакли хэдлайнеров современного мирового театра.
Перед просмотром поговорим об авторе и его работах, после — обменяемся впечатлениями.
Проект проходит при поддержке Epson Россия.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок 20, творческий индустриальный кластер "Октава"
7 декабря 2019, суббота
19:30
14 декабря 2019, суббота
19:30
21 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
30 декабря, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
26 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
31 января - 1 февраля 2020
₽ Билеты: 600-1300 ₽
15 декабря, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 325 ₽