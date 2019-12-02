Полюбившийся многим проект «БАРАБАНа» «Театр. Жесткий диск» возобновляет свою работу.

7 декабря в «Барабане» пройдет благотворительный видеопоказ спектакля Театра «Глобус» (Новосибирск) в поддержку артиста Лаврентия Сорокина.

14 декабря состоится презентация книги-диалога Кшиштофа Варликовского и Петра Грущинского «Шекспир и узурпатор» с режиссером и переводчиком Антоном Маликовым. Показ спектакля Кшиштофа Варликовского «Крум»

Стоимость: 200 р.



Смотрим спектакли хэдлайнеров современного мирового театра.

Перед просмотром поговорим об авторе и его работах, после — обменяемся впечатлениями.

Проект проходит при поддержке Epson Россия.