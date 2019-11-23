Война токов

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 05.12.2019

Режиссер: Альфонсо Гомес-Рехон

Актеры: Том Холланд, Кэтрин Уотерстон, Бенедикт Камбербэтч, Николас Холт, Майкл Шеннон, Мэттью Макфэдиен, Таппенс Мидлтон, Дэмиен Молони, Джон Шваб, Том Белл

Жанр: исторический, байопик, семейный

Продолжительноcть: 107 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,46

Америка, конец 19 века. Два лучших ума современности Томас Эдисон и Джордж Вестингауз ведут ожесточенное соперничество за то, чье изобретение осветит страну. Блестящий предприниматель и изобретатель Эдисон идет на любые меры, чтобы одержать реванш. Но на передовой «войны токов» появляется новая фигура — гениальный сербский изобретатель Никола Тесла, у которого свои счеты с Эдисоном.