Война токов
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 05.12.2019
Режиссер:
Альфонсо Гомес-Рехон
Актеры:
Том Холланд, Кэтрин Уотерстон, Бенедикт Камбербэтч, Николас Холт, Майкл Шеннон, Мэттью Макфэдиен, Таппенс Мидлтон, Дэмиен Молони, Джон Шваб, Том Белл
Жанр:
исторический, байопик, семейный
Продолжительноcть:
107 мин
Рейтинг Кинопоиска:
6,46
Америка, конец 19 века. Два лучших ума современности Томас Эдисон и Джордж Вестингауз ведут ожесточенное соперничество за то, чье изобретение осветит страну. Блестящий предприниматель и изобретатель Эдисон идет на любые меры, чтобы одержать реванш. Но на передовой «войны токов» появляется новая фигура — гениальный сербский изобретатель Никола Тесла, у которого свои счеты с Эдисоном.
Сегодня
|12:40
|Киносити
|17:10
|Киносити
|19:50
|Алмаз Синема
|21:40
|Киносити
Завтра
|12:40
|Киносити
|17:10
|Киносити
|19:50
|Алмаз Синема
|21:40
|Киносити
7 декабря, суббота
|12:40
|Киносити
|17:10
|Киносити
|19:50
|Алмаз Синема
|21:40
|Киносити
8 декабря, воскресенье
|12:40
|Киносити
|17:10
|Киносити
|19:50
|Алмаз Синема
|21:40
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
19:50
|Киносити
|
12:40
17:10
21:40
Завтра
|Алмаз Синема
|
19:50
|Киносити
|
12:40
17:10
21:40
7 декабря, суббота
|Алмаз Синема
|
19:50
|Киносити
|
12:40
17:10
21:40
8 декабря, воскресенье
|Алмаз Синема
|
19:50
|Киносити
|
12:40
17:10
21:40
9 декабря, понедельник
|Киносити
|
12:40
17:10
21:40
10 декабря, вторник
|Киносити
|
12:40
17:10
21:40
11 декабря, среда
|Киносити
|
12:40
17:10
21:40
8 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
23 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
14 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
5 декабря, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-1700 ₽
21 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽
8 марта, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽