Вокальный проект-кастинг Spark
Условия участия
- Оплатить организационный взнос 1500 р. в любой из точек Myslo-кассы и выбрать песню. Главное требование к песне — композиция категории 12+. Это может быть авторский, мировой хит, или малоизвестная композиция.
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Связаться со звукорежиссером по поводу записи минуса. Сделать это можно по эл. почте 71-mir@mail.ru или по тел.
8 (952) 188-85-11не позднее чем за три дня до начала кастинга.
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6 декабря прийти
в ДК Металлурговза 40 минут до времени, указанном в билете, чтобы исполнить свою песню. На выступление дается 3 минуты.
- Участник может привести группу поддержки в зрительный зал не более 5 человека. Во всех остальных случаях необходимо приобретать дополнительный билет.
Участники до 18 лет должны предоставить письменное разрешение от родителей, написанное в свободной форме.
Записи выступлений участников будут участвовать в интернет-голосовании. По его результатам первые три финалиста получат призы от партнёров организаторов.
Все остальные участники гарантировано получат бесплатную запись своего альбома в профессиональной студии. В комплекс входит:
- Написание песен
- Запись музыкального клипа
- продвижение музыкального проекта
Финал проекта состоится в феврале 2020 г.
Проект организован продюсерским центром «Мировой» и творческой студией «Резонанс».
Где и когда?
Тула, ул. Металлургов, д. 55-a
6 декабря 2019, пятница
14:00
6 декабря 2019, пятница
14:10
6 декабря 2019, пятница
14:20
6 декабря 2019, пятница
14:30
6 декабря 2019, пятница
14:40
6 декабря 2019, пятница
14:50
6 декабря 2019, пятница
15:00
6 декабря 2019, пятница
15:10
6 декабря 2019, пятница
15:20
6 декабря 2019, пятница
15:30
6 декабря 2019, пятница
15:40
6 декабря 2019, пятница
15:50
6 декабря 2019, пятница
16:00
6 декабря 2019, пятница
16:10
6 декабря 2019, пятница
16:20
6 декабря 2019, пятница
16:30
6 декабря 2019, пятница
16:40
6 декабря 2019, пятница
16:50
6 декабря 2019, пятница
17:00
6 декабря 2019, пятница
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6 декабря 2019, пятница
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6 декабря 2019, пятница
17:30
6 декабря 2019, пятница
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6 декабря 2019, пятница
17:50
24 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
30 декабря, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
14 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
22 декабря
₽ Билеты: 300 ₽
22 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 900-1500 ₽
6 декабря
₽ Билеты: 1500 ₽