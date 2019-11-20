В ДК Металлургов пройдет вокальный проект-кастинг Spark. К участию приглашаются дети двух возрастных категорий 6+ и 12+. Юные вокалисты запишут в студии 3-минутное выступление, которое будет участвовать в интернет-голосовании.

Условия участия

Оплатить организационный взнос 1500 р. в любой из точек Myslo-кассы и выбрать песню. Главное требование к песне — композиция категории 12+. Это может быть авторский, мировой хит, или малоизвестная композиция.

Связаться со звукорежиссером по поводу записи минуса. Сделать это можно по эл. почте 71-mir@mail.ru или по тел. 8 (952) 188-85-11 не позднее чем за три дня до начала кастинга.

не позднее чем за три дня до начала кастинга. 6 декабря прийти в ДК Металлургов за 40 минут до времени, указанном в билете, чтобы исполнить свою песню. На выступление дается 3 минуты.

за 40 минут до времени, указанном в билете, чтобы исполнить свою песню. На выступление дается 3 минуты. Участник может привести группу поддержки в зрительный зал не более 5 человека. Во всех остальных случаях необходимо приобретать дополнительный билет.

Участники до 18 лет должны предоставить письменное разрешение от родителей, написанное в свободной форме.

Записи выступлений участников будут участвовать в интернет-голосовании. По его результатам первые три финалиста получат призы от партнёров организаторов.

Все остальные участники гарантировано получат бесплатную запись своего альбома в профессиональной студии. В комплекс входит:

Написание песен

Запись музыкального клипа

продвижение музыкального проекта

Финал проекта состоится в феврале 2020 г.

Проект организован продюсерским центром «Мировой» и творческой студией «Резонанс».