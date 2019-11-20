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Вокальный проект-кастинг Spark

Вокальный проект-кастинг Spark

В ДК Металлургов пройдет вокальный проект-кастинг Spark. К участию приглашаются дети двух возрастных категорий 6+ и 12+. Юные вокалисты запишут в студии 3-минутное выступление, которое будет участвовать в интернет-голосовании.

Условия участия
  • Оплатить организационный взнос 1500 р. в любой из точек Myslo-кассы и выбрать песню. Главное требование к песне — композиция категории 12+. Это может быть авторский, мировой хит, или малоизвестная композиция.
  • Связаться со звукорежиссером по поводу записи минуса. Сделать это можно по эл. почте 71-mir@mail.ru или по тел. 8 (952) 188-85-11 не позднее чем за три дня до начала кастинга.
  • 6 декабря прийти в ДК Металлургов за 40 минут до времени, указанном в билете, чтобы исполнить свою песню. На выступление дается 3 минуты.
  • Участник может привести группу поддержки в зрительный зал не более 5 человека. Во всех остальных случаях необходимо приобретать дополнительный билет.

Участники до 18 лет должны предоставить письменное разрешение от родителей, написанное в свободной форме.

Записи выступлений участников будут участвовать в интернет-голосовании. По его результатам первые три финалиста получат призы от партнёров организаторов.

Все остальные участники гарантировано получат бесплатную запись своего альбома в профессиональной студии. В комплекс входит:

  • Написание песен
  • Запись музыкального клипа
  • продвижение музыкального проекта

Финал проекта состоится в феврале 2020 г.

Проект организован продюсерским центром «Мировой» и творческой студией «Резонанс».

Где и когда?
Мировой, продюсерский центр
Тула, ул. Металлургов, д. 55-a
6 декабря 2019, пятница
14:00
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6 декабря 2019, пятница
14:10
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6 декабря 2019, пятница
14:20
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Киновечеринка
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24 апреля, пятница 20:00
Место проведения уточняется
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Новогодняя вечеринка в немецких традициях
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30 декабря, понедельник 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
Симфонический оркестр филармонии и В. Холоденко
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14 декабря, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Три желания
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22 декабря
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300 ₽
Grivina
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22 декабря, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900-1500 ₽
Вокальный проект-кастинг Spark
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6 декабря
Мировой, продюсерский центр
 ₽  Билеты: 1500 ₽
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