На территории стадиона K25 по адресу ул. Вяземская д. 10 пройдет тройная выставка собак всероссийского, регионального и монопородного значения. На выставку съедутся лучшие представители разных пород:

вельш корги пемброк,

мареммо-абруцкая овчарка

шарпей

рассел терьер

сиба

бельгийский, брюссельский гриффон и малый бабансон

французский бульдог

кавалер кинг чарльз спаниель

мальтезе

японский хин

немецкая овчарк

Марремо-абруцкая овчарка,

южнорусская овчарка

бельгийские овчарки,

вельш корги пемброк,

колли д-ш и др.

Заявки на участие принимаются до 2 декабря по тел. 8−903−039−11−17 и 8−953−440−04−83

Вход свободный.