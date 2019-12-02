Выставка собак
На территории стадиона K25 по адресу ул. Вяземская д. 10 пройдет тройная выставка собак всероссийского, регионального и монопородного значения. На выставку съедутся лучшие представители разных пород:
- вельш корги пемброк,
- мареммо-абруцкая овчарка
- шарпей
- рассел терьер
- сиба
- бельгийский, брюссельский гриффон и малый бабансон
- французский бульдог
- кавалер кинг чарльз спаниель
- мальтезе
- японский хин
- немецкая овчарк
- Марремо-абруцкая овчарка,
- южнорусская овчарка
- бельгийские овчарки,
- вельш корги пемброк,
- колли д-ш и др.
Заявки на участие принимаются до 2 декабря по тел. 8−903−039−11−17 и 8−953−440−04−83
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, ул. Вяземская, д. 10
7 декабря 2019, суббота
11:00
21 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
30 декабря, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
26 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
31 января - 1 февраля 2020
₽ Билеты: 600-1300 ₽
15 декабря, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 325 ₽