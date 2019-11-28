Рождество на двоих

Страна: Великобритания, США, 2019

Премьера: в РФ 05.12.2019

Режиссер: Пол Фиг

Актеры: Эмилия Кларк, Эмма Томпсон, Генри Голдинг, Мишель Йео, Питер Серафинович, Сью Перкинс, Роб Делани, Пэтти ЛюПон, Ингрид Оливер, Маргарет Клуни

Жанр: комедия, мелодрама

Продолжительноcть: 103 мин

Кейт, которая работает в магазине рождественских товаров, злоупотребляет выпивкой и давно бросила переживать из-за собственной жизни. Но всё меняется после знакомства с милым и очаровательным Томом.