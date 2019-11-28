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Рождество на двоих

Рождество на двоих

Страна:
Великобритания, США, 2019
 
Премьера:
в РФ 05.12.2019
 
Режиссер:
Пол Фиг
  
Актеры:
Эмилия Кларк, Эмма Томпсон, Генри Голдинг, Мишель Йео, Питер Серафинович, Сью Перкинс, Роб Делани, Пэтти ЛюПон, Ингрид Оливер, Маргарет Клуни
  
Жанр:
комедия, мелодрама
  
Продолжительноcть:
103 мин
  

Кейт, которая работает в магазине рождественских товаров, злоупотребляет выпивкой и давно бросила переживать из-за собственной жизни. Но всё меняется после знакомства с милым и очаровательным Томом.

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«Мастер» при участии М. Серышева
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8 декабря, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Sellout и «Архипанк»
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23 февраля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 300 ₽
Симфонический оркестр филармонии и В. Холоденко
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14 декабря, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Хочу купить вашего мужа
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5 декабря, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-1700 ₽
Рождественская история
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21 декабря, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
Вечеринка в стиле сериала Sex and the City
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8 марта, воскресенье 20:00
Public, ресторан
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
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