Рождество на двоих
Страна:
Великобритания, США, 2019
Премьера:
в РФ 05.12.2019
Режиссер:
Пол Фиг
Актеры:
Эмилия Кларк, Эмма Томпсон, Генри Голдинг, Мишель Йео, Питер Серафинович, Сью Перкинс, Роб Делани, Пэтти ЛюПон, Ингрид Оливер, Маргарет Клуни
Жанр:
комедия, мелодрама
Продолжительноcть:
103 мин
Кейт, которая работает в магазине рождественских товаров, злоупотребляет выпивкой и давно бросила переживать из-за собственной жизни. Но всё меняется после знакомства с милым и очаровательным Томом.
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