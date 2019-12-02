Арсенал - Локомотив
На Центральном стадионе «Арсенал» состоится игра 19 тура Чемпионата России по футболу. На поле встретятся тульский «Арсенал» московский футбольный клуб «Локомотив».
Стоимость: по билетам для взрослых — от 200 рублей, для детей (до 14 лет) — от 100 рублей. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 87
6 декабря 2019, пятница
19:30
14 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
6 декабря, пятница 19:30
₽ Билеты: 250-1500 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
21 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
26 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
21 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽