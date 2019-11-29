Открытие нового клубного пространства
7 декабря в Concert Hall откроется новое концертное пространство. Это будет один из самых масштабных клубных проектов города.
В программе море веселья, отличная музыка, приветственный напиток каждому гостю, танцы Go-Go и звездный ведущий - официальный двойник Дмитрия Нагиева Иван Гант.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
7 декабря 2019, суббота
23:00
25 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
27 - 28 декабря
₽ Билеты: 300 ₽
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
25 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
8 декабря, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 350 ₽