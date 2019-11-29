Открытие нового клубного пространства

7 декабря в Concert Hall откроется новое концертное пространство. Это будет один из самых масштабных клубных проектов города.

В программе море веселья, отличная музыка, приветственный напиток каждому гостю, танцы Go-Go и звездный ведущий - официальный двойник Дмитрия Нагиева Иван Гант.





