Спасибо, сердце

В Тульской филармонии пройдет концерт к юбилею композиторов Исаака Дунаевского и Максима Дунаевского.

Мелодии и песни отца и сына Дунаевских прозвучат в исполнении Губернаторского духового оркестр и солистов Тульской областной филармонии.

Его отца, великого Исаака Осиповича Дунаевского, ещё при жизни называли «советским Моцартом» за то, что он обладал уникальным мелодическим даром. Дунаевский-старший был автором музыки ко множеству кинофильмов, создателем десятков популярных советских песен, которые пела буквально вся страна, его перу принадлежат 11 оперетт и 4 балета. Дунаевский-младший — тот уникальный случай, когда композиторская династия получила достойное продолжение. Он сам уже почти 40 лет — один из лучших маэстро страны. Причём, как и отец, знаменит в первую очередь своими песенными шедеврами. Среди них — вечные хиты из кинофильмов «Д'Артаньян и три мушкетёра», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Карнавал», «Ах, водевиль, водевиль…» и многие-многие другие…