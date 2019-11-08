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Спасибо, сердце

Спасибо, сердце

В Тульской филармонии пройдет концерт к юбилею композиторов Исаака Дунаевского и Максима Дунаевского.

Мелодии и песни отца и сына Дунаевских прозвучат в исполнении Губернаторского духового оркестр и солистов Тульской областной филармонии.

Его отца, великого Исаака Осиповича Дунаевского, ещё при жизни называли «советским Моцартом» за то, что он обладал уникальным мелодическим даром. Дунаевский-старший был автором музыки ко множеству кинофильмов, создателем десятков популярных советских песен, которые пела буквально вся страна, его перу принадлежат 11 оперетт и 4 балета. Дунаевский-младший — тот уникальный случай, когда композиторская династия получила достойное продолжение. Он сам уже почти 40 лет — один из лучших маэстро страны. Причём, как и отец, знаменит в первую очередь своими песенными шедеврами. Среди них — вечные хиты из кинофильмов «Д'Артаньян и три мушкетёра», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Карнавал», «Ах, водевиль, водевиль…» и многие-многие другие…

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
8 декабря 2019, воскресенье
17:00
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Лед и пламя
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14 февраля, пятница 20:00
Bon Voyage
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
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Октава, творческий индустриальный кластер
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Шоу артистов из программ «Смеяться разрешается», «Измайловский парк»
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8 января, среда 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 700-2100 ₽
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15 декабря, воскресенье 09:00
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 ₽  Билеты: 325 ₽
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 ₽  Билеты: 600-1300 ₽
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13 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
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