Открытие обновленного клуба M2

Байкеры хотят порадовать туляков известием о том, что 7 декабря состоиться открытие обновленного рок-клуба М2.

Гостей ждет новый звук, новый свет, обновленные сцена и стены и новая политика бара.

В этот день на сцене выступят три рок-группы. Приходи и почувствуй мощь этих ребят.

Line up:

«Апокалипсис» (Heavy-metal) г. Калуга

«Террариум» (Heavy-metal) г. Калуга

«Они и Я» (Hard'n'heavy) г. Калуга

Отличные команды потрясут вас своими рифами, заставят окунуться в бездну ностальгии и угара! Кто сказал, что олдовый металл умер??? Он живее всех живых!!!