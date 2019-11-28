Открытие обновленного клуба M2
Байкеры хотят порадовать туляков известием о том, что 7 декабря состоиться открытие обновленного рок-клуба М2.
Гостей ждет новый звук, новый свет, обновленные сцена и стены и новая политика бара.
В этот день на сцене выступят три рок-группы. Приходи и почувствуй мощь этих ребят.
Line up:
- «Апокалипсис» (Heavy-metal) г. Калуга
- «Террариум» (Heavy-metal) г. Калуга
- «Они и Я» (Hard'n'heavy) г. Калуга
Отличные команды потрясут вас своими рифами, заставят окунуться в бездну ностальгии и угара! Кто сказал, что олдовый металл умер??? Он живее всех живых!!!
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
7 декабря 2019, суббота
19:00
21 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
30 декабря, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
26 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
31 января - 1 февраля 2020
₽ Билеты: 600-1300 ₽
15 декабря, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 325 ₽