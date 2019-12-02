Трехдневный турнир Death Stranding

На выходных гости «Октавы» погрузятся на три дня с небольшими техническими перерывами в мир популярной игры Death Stranding.

Этот эксперимент станет новым опытом для команды «БАРАБАНа» и тех кто захочет присоединиться.

Желающие могут встать в очередь к джойстику или просто наблюдать за тем как компьютерная игра заступает на территорию современного искусства.

В пространство можно попасть в любое время.



Можно:

взять с собой спальник чтобы отдыхать

взять с собой еду для перекусов

взять с собой безалкогольные напитки

стать частью эксперимента и записаться в команду помощников



Нельзя:

мешать игре

проносить алкогольные напитки

Вход свободный. Для участия в игре необходимо предварительно записаться в сообществе ВК.