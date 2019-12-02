Трехдневный турнир Death Stranding
На выходных гости «Октавы» погрузятся на три дня с небольшими техническими перерывами в мир популярной игры Death Stranding.
Этот эксперимент станет новым опытом для команды «БАРАБАНа» и тех кто захочет присоединиться.
Желающие могут встать в очередь к джойстику или просто наблюдать за тем как компьютерная игра заступает на территорию современного искусства.
В пространство можно попасть в любое время.
Можно:
- взять с собой спальник чтобы отдыхать
- взять с собой еду для перекусов
- взять с собой безалкогольные напитки
- стать частью эксперимента и записаться в команду помощников
Нельзя:
- мешать игре
- проносить алкогольные напитки
Вход свободный. Для участия в игре необходимо предварительно записаться в сообществе ВК.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок 20, творческий индустриальный кластер "Октава"
6 декабря 2019, пятница
20:00
7 декабря 2019, суббота
09:00
8 декабря 2019, воскресенье
09:00
14 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
6 декабря, пятница 19:30
₽ Билеты: 250-1500 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
21 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
26 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
21 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽