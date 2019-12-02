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Трехдневный турнир Death Stranding

Трехдневный турнир Death Stranding

На выходных гости «Октавы» погрузятся на три дня с небольшими техническими перерывами в мир популярной игры Death Stranding.
Этот эксперимент станет новым опытом для команды «БАРАБАНа» и тех кто захочет присоединиться.

Желающие могут встать в очередь к джойстику или просто наблюдать за тем как компьютерная игра заступает на территорию современного искусства.

В пространство можно попасть в любое время.

Можно:

  • взять с собой спальник чтобы отдыхать
  • взять с собой еду для перекусов
  • взять с собой безалкогольные напитки
  • стать частью эксперимента и записаться в команду помощников


Нельзя:

  • мешать игре
  • проносить алкогольные напитки

Вход свободный. Для участия в игре необходимо предварительно записаться в сообществе ВК.

Где и когда?
Барабан, независимая театральная компания
Тула, Центральный переулок 20, творческий индустриальный кластер "Октава"
6 декабря 2019, пятница
20:00
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7 декабря 2019, суббота
09:00
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8 декабря 2019, воскресенье
09:00
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Касса
Симфонический оркестр филармонии и В. Холоденко
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14 декабря, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Игорь Тальков младший
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6 декабря, пятница 19:30
«ЦЕНТР (КЛУБ) КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА», МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
 ₽  Билеты: 250-1500 ₽
Animal ДжаZ
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15 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Чёрный вторник
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21 декабря, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Аркаим
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26 декабря, четверг 20:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 400 ₽
Рождественская история
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21 декабря, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
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