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Рейв-вечеринка на «Искре»

Рейв-вечеринка на «Искре»

7 декабря площадка Grange 2.0, расположенная в новом городском пространстве Искра принимает мощнейший рэйв-десант. На сцене выступят сразу четыре топовых артиста московского лейбла «Гиперболойд»:

  • Summer of Haze. Он создаёт свой рэйв так, будто до него не было клубной культуры, да что там, будто до него никакого рэйва не было вовсе. В своей работе он не признает догм, не соблюдает табу, ориентируется только на своё внутреннее ощущение звука и ритма.
    Такой подход к своему творчеству обеспечил Summer of Haze безграничную любовь слушателя и высочайшую востребованность в России и за ее рубежом.
  • Raumskaya. Артист работает с RedBull Music Academy При всём разнообразии стилей, в которых работает Raumskaya, все его творчество умело сохраняет баланс между подвижностью и мелодичностью, давая новую жизнь такому сложному жанру, как IDM.
  • KRBSS. Диджей и промоутер из Тюмени, в настоящий момент живет в Москве. В своих сетах Krbss исследует границы жанров и сплавляет в алхимическом котле казалось бы несовместимые вещи в диапазоне от Vaporwave до Grime, получая на выходе чистое золото.
  • Saburov. Занимается организацией мероприятий актуальной и экспериментальной музыки, вместе с коллегами по лейблу выпускает поп-музыку будущего, периодически гастролирует по России, Азии, Европе и США. Предпочитает выступать с эклектичными непредсказуемыми диджей сетами, смешивая грайм с техно, бейс с хаусом и чиллвейвом.

Эти парни достойно представляют авангард Российской bass-электроники на мировой арене. Они балансируют на острой кромке стилей и форматов.

Откроют большую вечеринку выступления артистов 93.21 и nOLDOr.

 

Стоимость: 300 р.

Где и когда?
Grange 2.0
Тула, ул. Советская д.11 ("Искра") (grange71.ru)
7 декабря 2019, суббота
23:00
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