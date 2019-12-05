Рейв-вечеринка на «Искре»

Summer of Haze. Он создаёт свой рэйв так, будто до него не было клубной культуры, да что там, будто до него никакого рэйва не было вовсе. В своей работе он не признает догм, не соблюдает табу, ориентируется только на своё внутреннее ощущение звука и ритма.

Такой подход к своему творчеству обеспечил Summer of Haze безграничную любовь слушателя и высочайшую востребованность в России и за ее рубежом.