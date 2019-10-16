Radio Tapok
В клубе Backstage пройдет концерт рок-исполнителя Radio Tapok. Поклонников ждут килотонны света, звука, шоу и лучшие музыкальные боевики. Это будет не просто концерт, не просто встреча семьи роцкеров — вас ждёт безумная двухчасовая встряска под любимые хиты.
Где и когда?
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
7 декабря 2019, суббота
20:00
25 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
27 - 28 декабря
₽ Билеты: 300 ₽
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
25 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
8 декабря, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 350 ₽