В клубе Backstage пройдет концерт рок-исполнителя Radio Tapok. Поклонников ждут килотонны света, звука, шоу и лучшие музыкальные боевики. Это будет не просто концерт, не просто встреча семьи роцкеров — вас ждёт безумная двухчасовая встряска под любимые хиты.