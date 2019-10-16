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Radio Tapok

Radio Tapok

В клубе Backstage пройдет концерт рок-исполнителя Radio Tapok. Поклонников ждут килотонны света, звука, шоу и лучшие музыкальные боевики. Это будет не просто концерт, не просто встреча семьи роцкеров — вас ждёт безумная двухчасовая встряска под любимые хиты.

 

 

Где и когда?
Backstage club
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
7 декабря 2019, суббота
20:00
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Урод
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25 декабря, среда 19:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
Новогоднее Шар Шоу
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27 - 28 декабря
Мировой, продюсерский центр
 ₽  Билеты: 300 ₽
Тролль гнет ель
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21 февраля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
Animal ДжаZ
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15 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Пижамная студенческая вечеринка
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25 января, суббота 20:00
Дом №15, культурное пространство
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Юбилейный вечер театра «Мюсли»
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8 декабря, воскресенье 18:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 350 ₽
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