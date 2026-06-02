С 3 июня в Туле стартует капитальный ремонт улицы Коминтерна. На время работ движение транспорта на отдельных участках будут ограничивать, а трамваи и автобусы изменят привычные маршруты.

Ремонт начнётся с участка от улицы Фридриха Смирнова до улицы Фрунзе. Здесь обновят трамвайные пути, ливневую канализацию, дорожное покрытие, тротуары и парковочные карманы.

Ограничения для транспорта будут действовать с 3 июня по 31 августа. При этом движение по улицам Лейтейзена, Фрунзе и Ленина на пересечении с Коминтерна сохранится, хотя в ночное время возможны временные перекрытия.

Из-за ремонта изменится работа общественного транспорта. Автобус № 83 будет объезжать участок через улицу Фридриха Смирнова и Красноармейский проспект.

Трамваи № 9 и № 10 перейдут на кольцевой маршрут через Демидовскую плотину, улицу Советскую и Чулковский мост. Маршруты № 13 и 14 будут ходить через Красный Перекоп, улицы Станиславского, Болдина и Фридриха Энгельса. Движение трамвая № 3 на время ремонта полностью остановят.

По контракту работы должны завершиться к концу ноября. При этом городские власти рассчитывают вернуть трамваи на улицу Коминтерна до 1 сентября.