БК «Арсенал» - БК «Динамо»
В спорткомплексе «Новое поколение» пройдут домашние игры баскетбольного клуба «Арсенал». Тульская команда сыграет с игроками БК «Динамо» из Ставрополя.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Металлургов 22а
7 декабря 2019, суббота
18:30
8 декабря 2019, воскресенье
18:30
21 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
30 декабря, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
26 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
31 января - 1 февраля 2020
₽ Билеты: 600-1300 ₽
15 декабря, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 325 ₽