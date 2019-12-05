афиша
афиша
Регистрация
БК «Арсенал» - БК «Динамо»

БК «Арсенал» - БК «Динамо»

В спорткомплексе «Новое поколение» пройдут домашние игры баскетбольного клуба «Арсенал». Тульская команда сыграет с игроками БК «Динамо» из Ставрополя.

Вход свободный.

Где и когда?
Новое поколение
Тула, Тула, ул. Металлургов 22а
7 декабря 2019, суббота
18:30
 В календарь
 В календарь
8 декабря 2019, воскресенье
18:30
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Чёрный вторник
Купить билет
21 декабря, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Новогодняя вечеринка в немецких традициях
Купить билет
30 декабря, понедельник 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
Тролль гнет ель
Купить билет
21 февраля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
Аркаим
Купить билет
26 декабря, четверг 20:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 400 ₽
Бригадный Подряд
Купить билет
31 января - 1 февраля 2020
Backstage club
 ₽  Билеты: 600-1300 ₽
ТоЛЧёк
Купить билет
15 декабря, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 325 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.