7 декабря на новой площадке Тулы Concert Hall стартует серия легендарных вечеринок SUMMIT. Ведущие: Гаути x Диесто. Начало в 19.00

Успейте купить билет до 4 декабря 23.59. После этого времени продажи будут закрыты.

В этот вечер со своей клубной программой выступят GAYAZOV$ BROTHER$ - хитмейкеры, покорившие все музыкальны чарты и плейлисты. Братья Гаязовы являются авторами таких хитов как: «Увезите меня на Дип-хаус» «Кредо», «До встречи на танцполе», «Черная пантера», «Пьяный туман» и.т.д.

Их трек «Увезите меня на Дип-хаус» уже 4 недели держится в топах всех музыкальных чартов на первом месте.