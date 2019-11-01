Gayazov$ Brother$
7 декабря на новой площадке Тулы Concert Hall стартует серия легендарных вечеринок SUMMIT. Ведущие: Гаути x Диесто. Начало в 19.00
Успейте купить билет до 4 декабря 23.59. После этого времени продажи будут закрыты.
В этот вечер со своей клубной программой выступят GAYAZOV$ BROTHER$ - хитмейкеры, покорившие все музыкальны чарты и плейлисты. Братья Гаязовы являются авторами таких хитов как: «Увезите меня на Дип-хаус» «Кредо», «До встречи на танцполе», «Черная пантера», «Пьяный туман» и.т.д.
Их трек «Увезите меня на Дип-хаус» уже 4 недели держится в топах всех музыкальных чартов на первом месте.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
7 декабря 2019, суббота
19:00
21 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
30 декабря, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
26 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
31 января - 1 февраля 2020
₽ Билеты: 600-1300 ₽
15 декабря, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 325 ₽