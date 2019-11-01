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Gayazov$ Brother$

Gayazov$ Brother$

7 декабря на новой площадке Тулы Concert Hall стартует серия легендарных вечеринок SUMMIT. Ведущие: Гаути x Диесто. Начало в 19.00

Успейте купить билет до 4 декабря 23.59. После этого времени продажи будут закрыты.

В этот вечер со своей клубной программой выступят GAYAZOV$ BROTHER$ - хитмейкеры, покорившие все музыкальны чарты и плейлисты. Братья Гаязовы являются авторами таких хитов как: «Увезите меня на Дип-хаус» «Кредо», «До встречи на танцполе», «Черная пантера», «Пьяный туман» и.т.д.

Их трек «Увезите меня на Дип-хаус» уже 4 недели держится в топах всех музыкальных чартов на первом месте.

Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
7 декабря 2019, суббота
19:00
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Касса
Чёрный вторник
Купить билет
21 декабря, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Новогодняя вечеринка в немецких традициях
Купить билет
30 декабря, понедельник 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
Тролль гнет ель
Купить билет
21 февраля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
Аркаим
Купить билет
26 декабря, четверг 20:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 400 ₽
Бригадный Подряд
Купить билет
31 января - 1 февраля 2020
Backstage club
 ₽  Билеты: 600-1300 ₽
ТоЛЧёк
Купить билет
15 декабря, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 325 ₽
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